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Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti

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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Sandro Lima'nın erken golüyle alınan bu galibiyet, Manisa FK'nın ligde kalışını garantiledi. Maçtan önemli anlar ve detaylar haberimizde.

Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti mask
Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti
Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Boluspor’u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantiledi. İşte maçtan önemli dakikalar:

Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti

Maçın erken golü

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Sandro Lima, ceza sahası içinde topla buluştu. Yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Manisa FK'yı 1-0 öne geçirdi.

Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti

Manisa FK farkı açmak istiyor

35. dakikada Manisa FK, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Oğuz topun başına geçti, ancak sert vuruşunda top, kaleci Çağlar’ın kucağında kaldı.

Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti

İlk yarıda Boluspor tehlikesi

43. dakikada Boluspor'un geliştirdiği atakta Hakan Bilgiç, ceza sahası dışından şutunu çekti. Ancak top, kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti

Topalli'nin tehlikeli denemesi

53. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Eraldo Çinari, sert bir şut çekti. Ancak top, direğin yanından dışarıya gitti.

Manisa FK’dan Boluspor'a play-off yolunda ağır darbe! Maç özeti

Maç sonucu ve ligin geleceği

Maçta başka gol olmayınca Manisa FK, aldığı 3 puanla Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantileyerek rahat bir nefes aldı. Boluspor ise galibiyet play off umutlarını bir sonraki haftaya taşıdı.

Boluspor ve Manisa FK’nın kadroları

Manisa FK’nın kadrosu: Erhan Erentürk, Oğuz Gürbulak (Andrej Dokanovic dk. 82), Daniel Graovac, Demba Diallo (Kerim Frei dk.75), Bedirhan Altunbaş (Sertan Taşqın dk. 82), Alberk Koç, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz, Sinan Osmanoğlu, Sandro Cesar Cordovil De Lima (Eduart Rroca dk. 90+8), Jetmir Topalli (Ofkir dk.75)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac (Camara dk.74), Oğuz Kağan Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 85), Berk Yıldız, Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Safa Kınalı dk.89), Jefferson Nogueıra Junior (Tunahan dk.46), Daniel Avramovski, Batuhan İşçiler (Anıl dk.74), Hüsamettin Yener

Mücadelede diğer öne çıkan detaylar

Manisa FK'nın Sandro Lima'nın attığı golle öne geçtiği maçta, hakemler Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan yönetimindeki mücadelede ilk 4 dakikada skor değişti. Manisa FK'dan Bedirhan Altunbaş'a ve Boluspor'dan Oğuz Kağan Güçtekin ile Berk Yıldız'a sarı kartlar çıktı.

# Boluspor

05 May 2024 - 18:20 Manisa- Spor

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