Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Yönetmek cesaretli kararlar ister”

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK’ya deplasmanda 1-0 yenilen Boluspor, play-off umutlarını Çorum FK ile oynayacağı son maça bıraktı. Karşılaşma sonrası Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Yalçın Koşukavak, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında zorlu bir deplasman sürecine girdiklerini belirtti. Manisa FK karşısında en azından bir puan almanın planları arasında olduğunu ifade eden Koşukavak, bu hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi. Koşukavak, “Her iki takım da ortadaydı. Maalesef erken yediğimiz gol Manisa FK için işleri kolaylaştırdı. Maçın son dakikasına kadar bir puana çok yakındık. Bazı önemli fırsatlar yakaladık ama bunları gole çeviremedik. Gol bulamayınca Bolu’ya 1-0 yenik dönüyoruz,” dedi.

Son maça odaklanma

Koşukavak, play-off hedeflerinin son haftaya taşındığını belirterek, “Son hafta hem bizim hem de rakiplerimiz için çok önemli. Kazanıp rakiplerimizin yenilmesini bekleyeceğiz. Şu anki en iyi senaryo bu gibi görünüyor. Son hafta elimizden gelen her şeyi yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Federasyon eleştirisi

Koşukavak, federasyonu da eleştirerek, futbolun yönetiminde cesaretli kararlar alınması gerektiğini vurguladı. “Federasyonun veri tabanı olup olmadığını merak ediyorum. Topun oyunda kaldığı süreler incelenmeli. 4. dakikadan itibaren rakip takımın zamana oynama stratejisi gözle görünüyordu. VAR’dan ya da sahadan fark edilemedi mi? Kalecilere verilen uyarılar ve sarı kartlar genellikle 90+4’de geliyor. Bugün oynanan maçlara bakın, en az 20 kaleciye sarı kart verilmiştir ama bu 90+4’te değil, daha önce yapılmalıdır,” şeklinde konuştu.

“Yönetmek cesaret ister”

Koşukavak, bu eleştirilerin mağlubiyet için bir bahane olmadığını vurgulayarak, “Bunlar bizim mağlubiyetimizin ya da kötü oyunumuzun mazereti değil. Ama Türk futbolunun durumu ortada. Herkes idare ediyor, kimse yönetmek istemiyor çünkü yönetmek cesaretli kararlar ister,” diyerek sözlerini tamamladı.