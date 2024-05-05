Manisa FK teknik direktörü Nevzat Dinçbudak’tan Boluspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 33. hafta mücadelesinde, Manisa FK evinde ağırladığı Boluspor'u 1-0 yenerek, ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Heyecan dolu maçın ardından teknik direktör Nevzat Dinçbudak ve oyuncular galibiyeti coşkuyla kutladı. Dinçbudak, zaferin ardından yaptığı açıklamada, "Ligde kalmayı bugün burada garantiledik," diyerek, kritik maçı kazanmanın sevincini taraftarlarla paylaştı.

"Ligi bugün burada bitirdiğimizi düşünüyorum"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Dinçbudak, karşılaşmanın zorluk derecesine vurgu yaparak, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Ligi bugün burada bitirdiğimizi düşünüyorum. Son beş haftadır zorlu maçlar yapıyorduk, bugün finali gerçekleştirdik," dedi.

Golle başlayan zafer serisi

Manisa FK'nın teknik direktörü, Boluspor'un mücadeleci ve aksiyon dolu futboluna karşı, maçın başında buldukları golle avantaj elde ettiklerini belirtti. Galibiyeti koruyabilmek için gösterdikleri çaba ve maç boyunca sergilenen savunma performansı, 1-0'lık kritik zaferi beraberinde getirdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hem oyuncular hem de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

Nevzat Dinçbudak: "Önemli olan kazanmaktı"

Dinçbudak, takımın maç boyunca skoru arttırma fırsatları bulduğunu da belirterek, "Belki 2-0 yapabilirdik ama önemli olan bu maçı kazanmaktı. Tüm taraftarlarımıza, yöneticilerimize ve futbolcularımıza hayırlı olsun," diyerek galibiyetin önemini vurguladı. Bu kritik zaferle Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantileyerek sezonu başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.