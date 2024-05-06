Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken: "Boluspor maçını kazanıp ligi üçüncü bitirmeyi hedefliyoruz"

Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Akçeken, "Hedefimiz, önümüzdeki hafta Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü sırada tamamlamak," ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor maçının değerlendirilmesi

Çorum FK'nın kendi sahasında oynadığı ve 1-1 sona eren Şanlıurfaspor maçı hakkında konuşan Akçeken, her iki takım için de maçın kritik olduğunu belirtti. Çorum FK'nın hedefinin play-off konumunu korumak ve üçüncülük şansını devam ettirmek olduğunu söyleyen Akçeken, "Maça iyi başladık, istekli ve arzulu bir oyun sergiledik. Penaltıyı gole çevirebilseydik, maç farklı bir senaryoya dönüşebilirdi," diye ekledi.

Boluspor maçı öncesi hedefler

Önümüzdeki hafta Boluspor'a karşı oynayacakları maçı kazanarak üçüncü sıraya yükselmeyi hedeflediklerini dile getiren Akçeken, "Haftaya biz kazanır ve rakiplerimiz puan kaybederse üçüncülük koltuğuna yeniden oturabiliriz. Ancak olmazsa da önemli değil. 4. ya da 5. sırada bitirmek de play-off öncesi iç saha avantajı açısından değerli," dedi. Play-off'lara mümkün olan en iyi konumda hazırlanmanın önemine vurgu yaptı.

Sakatlıkların etkisi

Takımda yaşanan sakatlıkların da Şanlıurfaspor maçı sonucunu etkilediğini belirten Akçeken, "Sakat oyuncularımızın eksikliği hissedildi. Ligin yükünü büyük ölçüde taşıyan oyuncularımızın yokluğu fark ettirdi," diyerek, eksiklere rağmen forma giyen futbolcuların sahada iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. Ancak hedeflerinin seyirci önünde galip gelmek olduğunu belirtti.

Çorum FK'nın play-off umutları

Akçeken, Boluspor maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmeyi hedeflediklerini, ancak üçüncü olamasalar bile ligi en iyi sırada tamamlayıp play-off'a odaklanacaklarını dile getirdi. Play-off'lara iç saha avantajıyla girmeyi amaçladıklarını belirten deneyimli teknik sorumlu, "İnşallah hedefimize ulaşırız," diyerek sözlerini noktaladı.