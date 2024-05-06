Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Gıda Ürünleri
Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 600 g Aknaz: 104,95 ₺
Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g Aknaz: 104,95 ₺
Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g Dost: 59,95 ₺
Yarım Yağlı Yoğurt 1500 g Dost: 44,95 ₺
Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg Ekici/Kaanlar: 155,00 ₺
Süpriz Çikolatayla Meyveli Yoğurt 90 g Danone: 24,50 ₺
Kefir 1 L Altınkılıç: 42,00 ₺
Pizza King Slimmo 600 g Superfresh: 79,50 ₺
Cıtır Müsli Çeşitleri Kelly’s Fitness 275/200g: 32,00 ₺
Çilek Reçeli 1000 g İlk gün: 71,50 ₺
Vişne Reçeli 1000 g İlk gün: 71,50 ₺
Ekmek Hamburger Susamlı 6x70 g Ekmecik: 29,50 ₺
Puding Kakaolu 196 g Dr. Oetker: 24,50 ₺
Gevrek Ekmek 275 g: 49,75 ₺
Temizlik ve Bakım Ürünleri
Çamaşır Suyu 2500 ml Güldal: 32,50 ₺
Sprey Kolonya 150 ml Karayel: 15,25 ₺
Deodorant Bayan 150 ml Sheıla: 39,50 ₺
Toz Deterjan 5 kg Omatik: 219,00 ₺
Krem Sprey 750 ml Cif: 44,50 ₺
Şampuan 500 ml Blendax: 23,50 ₺
Hijyenik Ped Molped: 37,50 ₺
Sıvı Sabun Doğal Zeytinyağlı 750 ml Eyüp Sabri Tuncer: 52,25 ₺
Vücut Losyonu Doğal Zeytinyağlı 250 ml Eyüp Sabri Tuncer: 39,50 ₺
Yüzey Temizleyici 1500 ml Aks: 29,50 ₺
Diğer Ürünler
Tam Yağlı Erüte Peyniri 500 g Binevzir: 115,00 ₺
Yeşil Zeytin Çeşitleri 400 g İnci: 69,50 ₺
Siyah Zeytin 500 g Bol Bol: 89,50 ₺
Un Buğday 5 kg Efsane: 74,50 ₺
Tereyağı Paket Margarin 250 g Ülker: 23,00 ₺
Su Bardağı Chef's Plus: 44,50 ₺
Giyim ve Aksesuarlar
Atlet Takımı Kadın: 225,00 ₺
Bel Dantelli Hipster Kadın Çamaşırı: 40,00 ₺
Uyku Bandı Çeşitli: 55,00 ₺
Patik Çorap Erkek Comfort Family: 90,00 ₺
Patik Çorap Kadın Comfort Family: 90,00 ₺
Suni Deri Organizatör Çanta Büyük boy: 179,00 ₺
Suni Deri Organizatör Çanta Küçük boy: 69,00 ₺
Kozmetik ve Kişisel Bakım
Mascara Mega Lashes Golden Rose: 129,00 ₺
Lip Gloss Golden Rose: 89,00 ₺
Makyaj Sabitleme Spreyi Golden Rose: 99,00 ₺
Işıltılı Makyaj Bazı Golden Rose: 159,00 ₺
Parfüm Kadın Angie 100 ml: 105,00 ₺
Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi L'Oréal Paris 50 ml: 129,00 ₺
Deodorant Kadın Rexona Clinical 150 ml: 125,00 ₺
El Kremi + Lip Balm Set Angie: 65,00 ₺
Naturalove Çelik Bileklik: 139,00 ₺
Naturalove Saç Düzleştirici Tarağı: 25,00 ₺
Naturalove Mist Spreyi: 89,00 ₺
Naturalove Sıkılaştırıcı Sunger: 32,00 ₺
Naturalove Ayınalı Kutulu Mini Makyaj Fırçaseti: 129,00 ₺
Naturalove Çiçek Tutacağı Kirpik Kıvırıcı: 45,00 ₺
Naturalove Ponza Topuk Törpüsü: 45,00 ₺
Naturalove Pedikür Seti: 95,00 ₺
Ledli Çiçekli Cam Fanus: 225,00 ₺
Atıştırmalıklar ve çikolatalar
Züber Hindistan Cevizli Meyve Bar 3x40 g: 59,50 ₺
Züber Hindistan Cevizli Hurma Topu 96 g: 44,50 ₺
Eti Benimo Hindistan Cevizli Marshmallowlu 3x69 g: 36,00 ₺
Eti Popkek Mini Kek Hindistan Cevizli 180 g: 26,50 ₺
Trops Çikolata Kaplı Mini Lokmalık Bar 180 g: 39,50 ₺
Ülker Bounty Stilü Çikolatalı Hindistan Cevizi Bar 57 g: 17,50 ₺
Raffaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 40 g: 22,50 ₺
Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Mini Yumurtalar 148 g: 69,00 ₺
Şimşek Vanilya Aromalı Kutu Gofret 900 g: 59,00 ₺
Bonucci Çilek Soslu Krem Dolgulu Kek 235 g: 23,50 ₺
Haribo Yumuşak Şeker Farklı Aromalar 35 g: 6,50 ₺
Ulker Çizi Peynirli & Soğanlı Kraker 120 g: 21,50 ₺
Eti Crax Mesvim Yeşillikli ve Yoğurtlu Çeşnili Kraker 50 g: 7,00 ₺
Gıda Ürünleri
Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139,00 ₺
Kaymaklı Lor 400 g: 45,00 ₺
Tereyağı 500 g: 139,00 ₺
Quark Çeşitleri 140 g: 19,50 ₺
Süzme Çiçek Balı 850 g: 157,75 ₺
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 g: 135,00 ₺
Siyah Sele Zeytin 900 g: 135,00 ₺
Bitkisel Sıvı Yağ 0,75 L: 59,75 ₺
Margarin 250 g: 21,00 ₺
Jumbo Körili Noodle 120 g: 9,00 ₺
Tahin 440 g: 61,50 ₺
Temizlik ve Bakım Ürünleri
Toz Deterjan 7.5 kg: 289,75 ₺
Dev Rulo Kağıt Havlu 8 rulo: 69,00 ₺
Tuvalet Kağıdı 16 rulo: 109,00 ₺
Islak Havlu 90 L: 22,50 ₺
Konsantre Yumuşatıcı 960 ml: 42,50 ₺
Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L: 64,50 ₺
Kötü Koku Giderici 1850 ml: 65,00 ₺
Renkli Bulaşık Süngeri: 25,00 ₺
Ağız Bakım Suyu 250 ml: 45,00 ₺
Şampuan 600 ml: 125,00 ₺
Bebek Ürünleri
Bebek Bezi Aylık Paket: 255,00 ₺
Elektronik ve Diğer Ürünler
Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı: 650,00 ₺
Yedek Başlık Cross Action: 330,00 ₺
Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 3 adet: 39,50 ₺
Güzellik Sabunu 100 g: 19,50 ₺
Banyo Lifi: 25,00 ₺
Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L: 59,00 ₺
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.