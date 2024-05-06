06 May 2024 - 09:33- Güncel G:

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

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Bizim Bolu Marketlerinde yarın akşama kadar sürecek olan indirimlerin listesini sizin için derledik. Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimlerde Gıda ve temizlik ürünleri çeşitleri sizi bekliyor.

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler mask
Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler
Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler
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Gıda Ürünleri

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 600 g Aknaz: 104,95 ₺

Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g Aknaz: 104,95 ₺

Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g Dost: 59,95 ₺

Yarım Yağlı Yoğurt 1500 g Dost: 44,95 ₺

Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg Ekici/Kaanlar: 155,00 ₺

Süpriz Çikolatayla Meyveli Yoğurt 90 g Danone: 24,50 ₺

Kefir 1 L Altınkılıç: 42,00 ₺

Pizza King Slimmo 600 g Superfresh: 79,50 ₺

Cıtır Müsli Çeşitleri Kelly’s Fitness 275/200g: 32,00 ₺

Çilek Reçeli 1000 g İlk gün: 71,50 ₺

Vişne Reçeli 1000 g İlk gün: 71,50 ₺

Ekmek Hamburger Susamlı 6x70 g Ekmecik: 29,50 ₺

Puding Kakaolu 196 g Dr. Oetker: 24,50 ₺

Gevrek Ekmek 275 g: 49,75 ₺

Temizlik ve Bakım Ürünleri

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Çamaşır Suyu 2500 ml Güldal: 32,50 ₺

Sprey Kolonya 150 ml Karayel: 15,25 ₺

Deodorant Bayan 150 ml Sheıla: 39,50 ₺

Toz Deterjan 5 kg Omatik: 219,00 ₺

Krem Sprey 750 ml Cif: 44,50 ₺

Şampuan 500 ml Blendax: 23,50 ₺

Hijyenik Ped Molped: 37,50 ₺

Sıvı Sabun Doğal Zeytinyağlı 750 ml Eyüp Sabri Tuncer: 52,25 ₺

Vücut Losyonu Doğal Zeytinyağlı 250 ml Eyüp Sabri Tuncer: 39,50 ₺

Yüzey Temizleyici 1500 ml Aks: 29,50 ₺

Diğer Ürünler

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Tam Yağlı Erüte Peyniri 500 g Binevzir: 115,00 ₺

Yeşil Zeytin Çeşitleri 400 g İnci: 69,50 ₺

Siyah Zeytin 500 g Bol Bol: 89,50 ₺

Un Buğday 5 kg Efsane: 74,50 ₺

Tereyağı Paket Margarin 250 g Ülker: 23,00 ₺

Su Bardağı Chef's Plus: 44,50 ₺

Giyim ve Aksesuarlar

Atlet Takımı Kadın: 225,00 ₺

Bel Dantelli Hipster Kadın Çamaşırı: 40,00 ₺

Uyku Bandı Çeşitli: 55,00 ₺

Patik Çorap Erkek Comfort Family: 90,00 ₺

Patik Çorap Kadın Comfort Family: 90,00 ₺

Suni Deri Organizatör Çanta Büyük boy: 179,00 ₺

Suni Deri Organizatör Çanta Küçük boy: 69,00 ₺

Kozmetik ve Kişisel Bakım

Mascara Mega Lashes Golden Rose: 129,00 ₺

Lip Gloss Golden Rose: 89,00 ₺

Makyaj Sabitleme Spreyi Golden Rose: 99,00 ₺

Işıltılı Makyaj Bazı Golden Rose: 159,00 ₺

Parfüm Kadın Angie 100 ml: 105,00 ₺

Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi L'Oréal Paris 50 ml: 129,00 ₺

Deodorant Kadın Rexona Clinical 150 ml: 125,00 ₺

El Kremi + Lip Balm Set Angie: 65,00 ₺

Naturalove Çelik Bileklik: 139,00 ₺

Naturalove Saç Düzleştirici Tarağı: 25,00 ₺

Naturalove Mist Spreyi: 89,00 ₺

Naturalove Sıkılaştırıcı Sunger: 32,00 ₺

Naturalove Ayınalı Kutulu Mini Makyaj Fırçaseti: 129,00 ₺

Naturalove Çiçek Tutacağı Kirpik Kıvırıcı: 45,00 ₺

Naturalove Ponza Topuk Törpüsü: 45,00 ₺

Naturalove Pedikür Seti: 95,00 ₺

Ledli Çiçekli Cam Fanus: 225,00 ₺

Atıştırmalıklar ve çikolatalar

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Züber Hindistan Cevizli Meyve Bar 3x40 g: 59,50 ₺

Züber Hindistan Cevizli Hurma Topu 96 g: 44,50 ₺

Eti Benimo Hindistan Cevizli Marshmallowlu 3x69 g: 36,00 ₺

Eti Popkek Mini Kek Hindistan Cevizli 180 g: 26,50 ₺

Trops Çikolata Kaplı Mini Lokmalık Bar 180 g: 39,50 ₺

Ülker Bounty Stilü Çikolatalı Hindistan Cevizi Bar 57 g: 17,50 ₺

Raffaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 40 g: 22,50 ₺

Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Mini Yumurtalar 148 g: 69,00 ₺

Şimşek Vanilya Aromalı Kutu Gofret 900 g: 59,00 ₺

Bonucci Çilek Soslu Krem Dolgulu Kek 235 g: 23,50 ₺

Haribo Yumuşak Şeker Farklı Aromalar 35 g: 6,50 ₺

Ulker Çizi Peynirli & Soğanlı Kraker 120 g: 21,50 ₺

Eti Crax Mesvim Yeşillikli ve Yoğurtlu Çeşnili Kraker 50 g: 7,00 ₺

Gıda Ürünleri

Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139,00 ₺

Kaymaklı Lor 400 g: 45,00 ₺

Tereyağı 500 g: 139,00 ₺

Quark Çeşitleri 140 g: 19,50 ₺

Süzme Çiçek Balı 850 g: 157,75 ₺

Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 g: 135,00 ₺

Siyah Sele Zeytin 900 g: 135,00 ₺

Bitkisel Sıvı Yağ 0,75 L: 59,75 ₺

Margarin 250 g: 21,00 ₺

Jumbo Körili Noodle 120 g: 9,00 ₺

Tahin 440 g: 61,50 ₺

Temizlik ve Bakım Ürünleri

Toz Deterjan 7.5 kg: 289,75 ₺

Dev Rulo Kağıt Havlu 8 rulo: 69,00 ₺

Tuvalet Kağıdı 16 rulo: 109,00 ₺

Islak Havlu 90 L: 22,50 ₺

Konsantre Yumuşatıcı 960 ml: 42,50 ₺

Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L: 64,50 ₺

Kötü Koku Giderici 1850 ml: 65,00 ₺

Renkli Bulaşık Süngeri: 25,00 ₺

Ağız Bakım Suyu 250 ml: 45,00 ₺

Şampuan 600 ml: 125,00 ₺

Bebek ÜrünleriBolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Bebek Bezi Aylık Paket: 255,00 ₺

Elektronik ve Diğer Ürünler

Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı: 650,00 ₺

Yedek Başlık Cross Action: 330,00 ₺

Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 3 adet: 39,50 ₺

Güzellik Sabunu 100 g: 19,50 ₺

Banyo Lifi: 25,00 ₺

Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L: 59,00 ₺

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06 May 2024 - 09:33 Bolu- Güncel

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