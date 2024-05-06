06 May 2024 - 09:33- Güncel

Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimler

Bizim Bolu Marketlerinde yarın akşama kadar sürecek olan indirimlerin listesini sizin için derledik. Bolu BİM Mağazalarında 7 Mayıs 2024 Salı gününe kadar geçerli olacak indirimlerde Gıda ve temizlik ürünleri çeşitleri sizi bekliyor.