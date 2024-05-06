Motosiklete binen yılan mı ararsınız? Kadını ısıran eşek mi? Yoksa çeşmeden su içen kedi mi?

Çeşmeden su içen kedi 'Yıldız' gülümsetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde musluktan su içen 'Yıldız' isimli kedi hareketleriyle gülümsetti.

Bahar ayıyla beraber hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği Hatay'da hayvanlar da fazlaca su tüketimine ihtiyaç duyuyor. Erzin ilçesinde yaşayan Sevda Uras'ın sokaktan sahiplendiği ve 'Yıldız' ismini verdiği kedi de su sorununa çözümüyle gülümsetti. Ailenin moral kaynağı olan kedi, su ihtiyacını çeşmeden su içerek karşılamaya başladı. Kedinin çeşmeden su içtiği anlar gülümsetirken yürekleri ısıttı.

Kedinin sahibi Sevda Uras, "Sokaktan sahiplendiğimiz kediye Yıldız adını koyduk. Bu gibi sevimli hayvanların bizden istediği 1 kap mama, 1 kap su ve bir tutam sevgi. Biz de bunları verince bir daha bizi terk etmedi" dedi.

Motosiklete giren yılan, ekipler tarafından çıkarıldı

Isparta’da motosikletin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay, Dere Mahallesi Andık Deresi mesirelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Fahri Emin Kaya motosikletinin motor kısmına yılan girdiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin parçalarını sökerek yılana ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 buçuk metre uzunluğunda olan yılan, kuyruğundan yakalanarak ekipler tarafından doğaya salındı.

Başıboş eşeğin ısırdığı kadın yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olaya başıboş bir eşek Esme D.’ye (58) saldırarak ısırdı. Eşeğin ısırdığı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Meydana gelen olaya Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, başıboş eşek de ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı gülümsetti

Bursa ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu gezinti yaparken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla Uludağ’ın belirli alanlarına fotokapan yerleştirildi. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan doğanın gizemli koridorlarında yürüyen ayı ve yavrusunu görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, yiyecek arayan ayılar izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Çapa makinesine takılan 3 metrelik dev yılan

Elazığ’da tarlada çapa yapılırken toprağın altından çıkan 3 metrelik dev yılan korkuttu.

Olay, Baskil ilçesi Suyatağı Çevreköy mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylüler tarlada çapa yaparken bir şeyin makineye takıldığını fark etti. Bunun üzerine çapa makinesini durduran köylüler alanı kontrol ettiklerinde, toprağın altından yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu ve makineye takıldığı için öldüğünü fark etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.