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Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

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Batı Karadeniz bulunan tüm illerde dün meydana gelen dolu yağısı mevsimsel durum nedeniyle şaşkınlık yarattı. Yazın gelmesini bekleyen Karadenizliler, dolu yağışıyla kışın en soğuk günlerinden birini yaşadı.

Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı mask
Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı
Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı
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Aniden bastıran sağanakla beraber dolu yağdı

Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

Bolu’da dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte mercimek büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise daha iri büyüklükteki dolu yağışı etkili oldu. Dün sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına, ziyaretçiler hazırlıksız yakaladı.

Aniden bastıran sağanakla beraber dolu yağdı

Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

Bolu’da dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte mercimek büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise daha iri büyüklükteki dolu yağışı etkili oldu. Dün sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına, ziyaretçiler hazırlıksız yakaladı.

Düzce’de kar değil dolu yağdı

Baharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

Düzce'de aniden bastıran yağmur yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı yeri beyaza bürüdü. Düzce'de bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak sebebiyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, doludan saçak altlarına sığınarak kaçarken yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Aniden bastıran dolu sonrası her yerin beyaza büründüğünü belirten Selim Cicü, "İnanılmaz bir yağış başladı. Önce fındık büyüklüğündeydi. Sonra ceviz büyüklüğünde yağmaya başladı. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Ama büyük ihtimalle küçük bir afet oldu. Özellikle tarımsal alanlar hasar almış olabilir. İnşallah atlatılmıştır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da dolu yağdıBaharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kastamonu’da yağışlı hava etkili oluyor. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza büründü. Hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. Bölgede halen sağanak yağış devam ediyor.

Düzce’de kar değil dolu yağdıBaharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

Düzce'de aniden bastıran yağmur yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı yeri beyaza bürüdü. Düzce'de bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak sebebiyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, doludan saçak altlarına sığınarak kaçarken yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Aniden bastıran dolu sonrası her yerin beyaza büründüğünü belirten Selim Cicü, "İnanılmaz bir yağış başladı. Önce fındık büyüklüğündeydi. Sonra ceviz büyüklüğünde yağmaya başladı. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Ama büyük ihtimalle küçük bir afet oldu. Özellikle tarımsal alanlar hasar almış olabilir. İnşallah atlatılmıştır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da dolu yağdıBaharın müjdecisi Mayıs ayında Batı Karadeniz’de dolu yağması şaşkınlık yarattı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kastamonu’da yağışlı hava etkili oluyor. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza büründü. Hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. Bölgede halen sağanak yağış devam ediyor.

# gölcük, yol

06 May 2024 - 11:00 - Çevre

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