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O canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!

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Yaz mevsimiyle birlikte her yıl doğa severlerin kabusu haline gelen o böcekler kırsal alanlarda yine cirit atmaya başladı. O mahlukattan bulaşan hastalık nedeniyle son beş yıl içerisinde yüzlerce kişi öldü ya da uzun tedavilerle hayatta kalabildi.

O canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var! mask
O canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!
O canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!
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Sağlık uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı vatandaşları uyardı. Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin aktivitesi artmaya başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü, kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor.

Bireysel tedbirler çok önemli

O canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!

Hastalık genellikle yanlış müdahalenin bir sonucu olarak ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Sağlık uzmanları, KKKA’den korunmak için tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla bireysel tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Herhangi bir aşı henüz geliştirilmediO canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!

Konuya ilişkin konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, hastalığın genellikle enfekte kenelerin vücuda tutunması ve kan emmeleri sırasında bulaştığını belirtti. Kenelerin enfekte ettiği hayvanlardan ve hastalığa yakalanan kişilerden de hastalığın bulaştığını ifade eden Dr. Toplu, “KKKA ile mücadelede kullanabileceğimiz herhangi bir aşı henüz geliştirilmemiştir. Bu nedenle kişisel koruyucu önlemlerin alınması hastalığın kontrolünde ön planda yer alır. Bağ, bahçe, tarım arazisi, orman ve piknik alanları gibi kene açısından riskli alanlara gidilirken mümkün olduğunca vücudu örten giysiler giyinmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı ve kenenin elbiseler üzerinde rahatça saptanabilmesi amacıyla açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Riskli alanlardan dönüşte ise kişiler hem kendi hem de çocuklarının vücutlarını saçlı deri, kulak arkası, ense, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil olacak şekilde vücutlarında bir kene tutunması olup olmadığını kontrol etmelidir” dedi.

Çıplak elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıO canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!

Vücutta saptanan kenenin çıplak elle dokunmamak kaydıyla uygun bir araç kullanarak vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini dile getiren Toplu, “Eğer bu mümkün değilse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Burada önemli olan kenenin vücuttan bir an önce uzaklaştırılmasıdır. Çünkü kenenin vücuda tutulu olarak kaldığı süre uzadıkça hastalığın kişilere bulaşma ihtimali de artmaktadır. Vücuda tutunan bir kene veya hayvanların üzerinde bir kene saptanırsa bu keneler kesinlikle çıplak elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerine sigara basmak, alkol, kolonya, gazyağı gibi kimyasal maddeler dökmek gibi yöntemlere başvurulmalı. Vücuduna kene tutunan bir kişi 10 gün süreyle kendisini ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma veya ishal yönünden kontrol etmelidir. Eğer bu semptomlardan biri veya birkaçı gelişirse kişi en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” diye konuştu.

Hyalomma cinsi keneler en tehlikelileriO canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Esra Gürbüz ise, KKKA hastalığının havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin aktif hale gelmesiyle görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, “Kene aracılığıyla bulaş gerçekleşen kişilerde iştahsızlık, ateş, ani yükselen ateş, bulantı, kusma, kas ve baş eklem ağrılarıyla seyreden, ağır vakalarda ise kanamalarla seyreden ölümcül ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Hyalomma cinsi keneler tarafından bulaştırılan bu enfeksiyon, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görülmekle birlikte, bu kenelerin doğal yaşam alanı olan Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde endemik olarak görülmektedir.” şeklinde konuştu.O canlıyı görürseniz hemen kaçın! Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ucunda ölüm var!

# Türkiye, Sağlık, Yaşam

06 May 2024 - 12:00 - Güncel

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