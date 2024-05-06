Karayolunda çırılçıplak metrelerce yürüdü; çıplak yürüyüş karakolda bitti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın ilk sorgusunda neden böyle bir davranış içerisine girdiği öğrenilemedi. Çıplak yürüyen kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Şahsın çırılçıplak D130 Karayolu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımasının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.