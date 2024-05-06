Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından itibaren büyük akaryakıt indirimi geliyor! Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Ne olacak?

Akaryakıta Büyük İndirim: Benzin ve Motorin Fiyatlarındaki Güncel Durum

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren son haber, akaryakıt fiyatlarındaki büyük indirimle ilgili. Döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergilerle sürekli değişen akaryakıt fiyatları, gece yarısından itibaren önemli ölçüde düşecek. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarında ciddi bir indirim gerçekleşecek.

Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatı 1.80 TL düşerken, motorinin litre fiyatı 1.20 TL azalacak. Bu indirimin ardından, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL olacak.

İndirim Sonrası Güncel Fiyatlar



Bolu:

Benzin: 42.24TL

Motorin: 44.80 TL

LPG: 20.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43.89 TL

Motorin: 41.32 TL

LPG: 20.83 TL



İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43.98 TL

Motorin: 41.39 TL

LPG: 20.90 TL



Ankara:

Benzin: 44.87 TL

Motorin: 42.32 TL

LPG: 20.95 TL



İzmir:

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 42.56 TL

LPG: 21.02 TL

Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanmalar: Temel Faktörler

Döviz Kuru: Döviz kurundaki değişkenlik, ithal edilen petrol maliyetlerine doğrudan etki ederek benzin ve motorin fiyatlarını belirler.

Vergiler: Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV gibi vergiler, fiyatların yükselmesinde önemli rol oynar.

Küresel Petrol Fiyatları: Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Ekonomistler, küresel ekonomik koşulların ve döviz kurlarındaki belirsizliğin akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara sebep olmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin fiyatlardaki değişkenliği sürekli takip etmesi önerilir.

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak benzin ve motorin indirimi, araç sahiplerinin bütçelerini rahatlatacak. Ancak, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklık devam ettiği sürece, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da kaçınılmaz olacak.