Bolu U13 Ligine Boluspor efsanesinin ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Boluspor'un unutulmaz futbolcusu Rıdvan Ertani'yi onurlandırarak 2023-2024 U13 sezonuna "Rıdvan Ertani Sezonu" adını verdi. Futbol dünyasında "Japon Rıdvan" olarak bilinen Ertani'nin adının verildiği bu sezon, TFF Amatör İşler Kurulu'nun kararıyla Boluspor ve Bolu futbolu için özel bir anlam taşıyor.

ASKF'nin önerisi kabul edildi

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cemalettin Metin ve yönetim kurulunun başarılı organizasyonları, TFF'den takdir topladı. Metin'in, Boluspor'da ismi efsaneleşen Rıdvan Ertani'nin adının U13 ligine verilmesi talebi, TFF Amatör İşler Kurulu tarafından uygun görüldü. Bu kararla, Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olan Ertani'nin mirası genç yeteneklere aktarılacak.

Japon Rıdvan kimdir?

1963 yılında futbola amatör olarak Çapa'da başlayan Rıdvan Ertani, 1964-1965 sezonunda İstanbul Amatör Küme'de gol kralı oldu. Yeteneği kısa sürede fark edilerek Şenlikköy'de yapılan şöhretler maçında keşfedildi. Bu maçın ardından Antrenör Naci Özkaya aracılığıyla Boluspor'a kazandırıldı.

Boluspor efsanesine dönüşen kariyer

Ertani, 1966 yılında Boluspor'a transfer edilmeden önce Sarıyer ile 5.000 TL karşılığında amatör sözleşme imzalamıştı. Boluspor'a gelmeden önce bir süre ikna edilmeyi bekleyen Ertani, Naci Özkaya ve Mustafa Yaşar Eyüboğlu'nun çabaları sonucu 12.500 TL karşılığında Birol'la birlikte transfer oldu. 1966-1967 sezonunda Boluspor forması giymeye başlayan Japon Rıdvan, sahaya çıktığı maçlarda rakip savunmalarını zorladı.

336 maçta 57 gol

Tam 11 yıl boyunca kırmızı-beyazlı formayı terleten Rıdvan Ertani, 336 resmi maçta 57 gol kaydetti. 1968 yılında askere gittiğinde bile futbol oynamaktan vazgeçmeyen Ertani, izinli olarak Boluspor maçlarına katıldı. Ne yazık ki, bir maçta sakatlandıktan sonra birliğine geç dönmesi sebebiyle dört ay fazladan askerlik yaptı. Ancak, bu zorlu döneme rağmen futbol tutkusundan hiçbir şey kaybetmedi.

Unutulmaz bir miras

Rıdvan Ertani, Boluspor'da kazandığı başarılar ve futbol sahalarındaki çalışkanlığıyla her zaman hatırlanacak. Onun adını taşıyan U13 sezonu, genç sporculara ilham kaynağı olacak ve futbol dünyasındaki mirasını yaşatacak.