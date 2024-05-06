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Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz

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Karadeniz Bölgesi’nde birkaç gündür mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları yüksek yaylalarda Mayıs ayında kar yağışının görülmesine neden oldu. Kim yaylalar karla kaplanırken, kimi yaylaları ise dolu vurdu.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz mask
Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz
Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz
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Sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Bartın, Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar ve dolu yağışı görüldü.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz

Bolu Çakmaklar yaylası dolu dolduBatı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz

Karadeniz bölgesinde bulunan illerin yüksek kesimlerine olduğu gibi ilimizin de yüksek yaylalarını kar ve dolu yağışı vurdu. Çakmaklar, Salıbeyler ve Atyaylasında fındık büyüklüğündeki dolu her yeri beyaza bürürken, Gerede ve Mengen yaylaları ise Mayıs’ta kar yağışı ile buluştu. Ani sıcaklık düşüşü kıştan kalma günleri beraberinde getirdi.

Batı Karadeniz’de durum farklı değilBatı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz

Batı Karadeniz yaylalarında Mayıs ayının beklenmedik hava koşulları sakinleri ve ziyaretçileri şaşırttı. Normalde baharın ılıman geçtiği bu dönemde, bölgeye ani bir soğuk hava dalgası hakim oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra dolu da etkili oldu. Bu durum, yaylalarda yaşayanlar ve hayvancılıkla uğraşanlar için zorluklara neden oldu. Özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde aksamalar meydana geldi.

Doğu Karadeniz yaylaları daha beterBatı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz her yer kar ve buz

Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve Kadırga Yaylası'na yakın olan Davunlu Yaylası, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Şekersu Yaylası, Araklı ilçesinde bulunan Erikli Yaylası ve Köprübaşı ilçesinde bulunan Taşlı Yaylası da bu kar yağışından nasibini aldı. Dün gündüz saatlerinde yemyeşil olan yaylalar gece yağan karın ardından sabah beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'yi bulduğu yaylalardaki görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

# batı karadeniz, KArabük

06 May 2024 - 15:00 - Güncel

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