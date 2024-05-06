Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

Artvin merkeze bağlı Ormanlı Köyü, bu yaz tatilinde çocukları ve gençleri doğa ile buluşturan yeni bir aktivite ile gündemde. Ayhan ve İbrahim Kırçiçek kardeşler tarafından geliştirilen, 'Köyvayvır' adını taşıyan bu Survivor tarzı spor parkuru, köyün çocuklarına ve gençlerine teknolojik cihazların bağımlılığından uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Parkur nasıl kuruldu?

İbrahim Kırçiçek, geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde köydeki çocukların sürekli olarak telefon ve tabletlere yönelmesini gözlemlemiş. Bu durumu değiştirmek için bir çözüm arayışına giren Kırçiçek kardeşler, orman içinde trafikten izole bir alanda doğa dostu bir spor parkuru kurmaya karar vermişler. Başlangıçta sadece üç engel ile kurulan parkur, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede 12 engelli büyük bir alana dönüştürülmüş.

Parkurun özellikleri

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan bu parkur, çeşitli zorluklardaki engelleri içeriyor. Her bir engel, çocukların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek üzere özenle tasarlanmış. Parkur, çocukların birbirleriyle yarışarak hem eğlenmelerini hem de fiziksel kondisyonlarını artırmalarını sağlıyor.

Etkinliğin köy ve çevre üzerindeki etkileri

Cengiz Kırçiçek, parkurun köyü tanıtmak ve gençlerin ne gibi etkinlikler yapabileceğini göstermek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Bu parkur, çevre köylerden ve şehirlerden ziyaretçi çekmekte, böylece Ormanlı'nın tanınırlığını ve turistik değerini artırmakta büyük rol oynamaktadır.

Küçük sporcuların gözünden parkur

Parkurda sık sık yarışan dokuz yaşındaki Şeyma Kırçiçek ise parkuru gördüğünde yaşadığı heyecanı ve mutluluğu dile getiriyor. Şeyma ve arkadaşları, parkurda yarışarak hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyorlar.

İbrahim Kırçiçek ve ekibi, parkura gösterilen ilgiyi daha da artırmak için yeni engeller ve aktiviteler eklemeyi planlıyor. Böylece köyün çocukları için daha fazla eğlence ve öğrenme olanakları sunmayı hedefliyorlar. Bu girişim, köy yaşamına modern ve sağlıklı bir soluk getirerek, genç nesillerin doğayla iç içe kalmasını sağlıyor.