06 May 2024 - 17:00- Güncel G:

Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

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Karadeniz’in gür ormanlarının eteğindeki Ormanlı Köyü'nde çocuklar için oluşturulan 'Köyvayvır' adlı Survivor tarzı spor parkuru, tatil dönemlerinde teknolojik cihazlardan uzak, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlıyor. Çocuklar bu parkurda eğlenceli vakit geçirirken, köye de şehirlerden ziyaretçi akını oluyor…

Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı mask
Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı
Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı
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Artvin merkeze bağlı Ormanlı Köyü, bu yaz tatilinde çocukları ve gençleri doğa ile buluşturan yeni bir aktivite ile gündemde. Ayhan ve İbrahim Kırçiçek kardeşler tarafından geliştirilen, 'Köyvayvır' adını taşıyan bu Survivor tarzı spor parkuru, köyün çocuklarına ve gençlerine teknolojik cihazların bağımlılığından uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

Parkur nasıl kuruldu?Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

İbrahim Kırçiçek, geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde köydeki çocukların sürekli olarak telefon ve tabletlere yönelmesini gözlemlemiş. Bu durumu değiştirmek için bir çözüm arayışına giren Kırçiçek kardeşler, orman içinde trafikten izole bir alanda doğa dostu bir spor parkuru kurmaya karar vermişler. Başlangıçta sadece üç engel ile kurulan parkur, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede 12 engelli büyük bir alana dönüştürülmüş.

Parkurun özellikleri

Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan bu parkur, çeşitli zorluklardaki engelleri içeriyor. Her bir engel, çocukların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek üzere özenle tasarlanmış. Parkur, çocukların birbirleriyle yarışarak hem eğlenmelerini hem de fiziksel kondisyonlarını artırmalarını sağlıyor.

Etkinliğin köy ve çevre üzerindeki etkileri

Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

Cengiz Kırçiçek, parkurun köyü tanıtmak ve gençlerin ne gibi etkinlikler yapabileceğini göstermek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Bu parkur, çevre köylerden ve şehirlerden ziyaretçi çekmekte, böylece Ormanlı'nın tanınırlığını ve turistik değerini artırmakta büyük rol oynamaktadır.

Küçük sporcuların gözünden parkur

Çocukların 'Köyvayvır' eğlencesi Survivor’ı aratmadı

Parkurda sık sık yarışan dokuz yaşındaki Şeyma Kırçiçek ise parkuru gördüğünde yaşadığı heyecanı ve mutluluğu dile getiriyor. Şeyma ve arkadaşları, parkurda yarışarak hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyorlar.

İbrahim Kırçiçek ve ekibi, parkura gösterilen ilgiyi daha da artırmak için yeni engeller ve aktiviteler eklemeyi planlıyor. Böylece köyün çocukları için daha fazla eğlence ve öğrenme olanakları sunmayı hedefliyorlar. Bu girişim, köy yaşamına modern ve sağlıklı bir soluk getirerek, genç nesillerin doğayla iç içe kalmasını sağlıyor.

# Çevre, ramazan bayramı

06 May 2024 - 17:00 - Güncel

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