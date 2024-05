06 May 2024 - 18:00- Güncel

Başınıza gelebilecek birçok afet olduğunu söyleyen BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

Türkiye’de afet denilince akla sadece deprem geldiğini söyleyen BAKAD Başkanı Aykan, “büyük miktarda can ve mal kayıpları oluşturan her türlü olay aslında bir afettir. Büyük kazalar, yangınlar, çığ düşmesi, sel olaylarının her biri bir afettir. Tüm afetlere hazırlıklı olmalıyız” dedi.