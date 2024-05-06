Başınıza gelebilecek birçok afet olduğunu söyleyen BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

Kazalarda ölen sayısı daha fazla

Yurdumuzda trafik ve işyeri kazalarında yaşanan ölüm sayısı neredeyse depremlerde ölen insan sayısından fazla olduğunu vurgulayan Aykan, “trafik kazalarını, iş kazalarını önlemek en az deprem farkındalığı yaratmak kadar önemlidir. Ortalama ülkemizde 20-25 yılda bir büyük depremler olmakta 40-50 bin canımızı yitirmekteyiz. Fakat her yıl oluşan çeşitli kazalarda toplam 20-25 bin insanımız yok yara canını yitirmekte. Yani ülkemizdeki kaza afeti, deprem afetinden fazla can almaktadır” şeklinde konuştu.

Afet bilinci önemi depremle sınırlı değil

Maalesef yurdumuzda diğer afetler artık kanıksandığı için çok göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle sel, su baskını, büyük kazalar, patlamalar ve trafikte canını yitiren binlerce vatandaş artık yaşamın normal akışının içerisindeki olaylar gibi görünüyor. Bahsettiğim bu konular üzerindeki kabullenilmiş çaresizlik sendromundan vazgeçilip acil önlem alınması gerekiyor” hatırlatmasında bulundu.

Bayram’da kazalarında 100 kişi öldü

Sadece geçtiğimiz günlerde 9 gün süren bayram tatilinde ölenlerin sayısı bile yüzün buldu. Kazalarda oluşan toplam maddi hasarın işe neredeyse bir milyar doları aştığı belirtiliyor. Onlarca kişinin öldüğü ve binlerce aracın hasar gördüğü bayram kazaları afet değil midir? Afetin tanımına göre tabii ki afettir. Hem de çok büyük bir afettir. Öyleyse afetleri bir bütün olarak ele almamız ve her türlü afete karşı bilinçlenmemiz şarttır” ifadelerini kullandı.

Deprem, sel, kaza fark etmez afet affetmez

Afetlerde temel ölüm sebebinin afet bilincindeki eksikliklerden kaynaklandığını söyleyen BAKAD Başkanı Aykan, “Nasıl depremlerde ne yapacağımızı planlıyoruz, Diğer tüm afetler açısından da yapacaklarımızı planlayıp bir adım sonrasını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmanın tek yolu afete hazırlıklı olmak ve afet anında ne yapacağınızı bilmekten geçer” dedi.