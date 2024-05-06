Altın aldığınızı sanırken yanılgıya düşmeyin: Piyasada imitasyon ürünler yükselişte

Dikkat! Altın Satın Alırken Aldatılmayın

Düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları daha ucuz olan imitasyon ürünlere itiyor. Kuyumcular, gerçek altın alırken tüketicileri bilinçli olmaları konusunda uyarıyor. İmitasyon takıların gerçek altın kadar inandırıcı olabildiğini belirten sektör temsilcileri, vatandaşların bu tuzaklara düşmemeleri için dikkatli olmalarını öneriyor.

İmitasyon Takılara Olan İlgi Artıyor

Gündelik kullanım için bilezik, yüzük, kolye gibi takılara olan ilginin artmasıyla birlikte, yüksek altın fiyatları sebebiyle birçok kişi imitasyon ürün satan mağazalara yönelmeye başladı. Bu durum, özellikle düğün hazırlıkları sürecinde daha da belirginleşiyor. Kuyumcular, müşterilerine kaliteli ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ederek, ucuz ürünlerin peşinden gitmenin sonuçlarının ağır olabileceğini vurguluyor.

Kuyumculardan İmitasyon Sektörüne Geçiş

Altın fiyatlarındaki artış sebebiyle imitasyon takılara olan talebin arttığını belirten Çağatay Kasapoğlu gibi kuyumcular, artık bu sektöre geçiş yaptıklarını ifade ediyor. Kasapoğlu, "Müşteri sayımız azaldığı için imitasyon ürünler üretmeye başladık. Bu ürünler gerçek altınla birebir aynı görünüyor ve sadece uzman kuyumcular fark edebiliyor," diyor.

İmitasyon Ürünlerin Fiyatları ve Popüler Modeller

İmitasyon takılar, genellikle daha basit tasarımlarda popülerlik kazanıyor. Kasapoğlu, en çok tercih edilen modeller arasında düz bilezikler, lazer işlemeli bilezikler ve burma bilezikler olduğunu belirtiyor. İmitasyon ürünlerin fiyatları ise la kaplama ürünlerde 100 TL'den, altın kaplama ürünlerde ise 150 TL'den başlıyor.

Gerçek Altın Sanılan İmitasyonlar

Kuyumcu Cuma Kaya, günümüzde imitasyon ürünlerin gerçek altın kadar kaliteli yapıldığını ve bazen kendi meslektaşlarının bile ayırt etmekte zorlandığını söylüyor. Kaya, "Günlük olarak birçok kişi, imitasyon ürünlerini gerçek altın sanarak getiriyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle insanlar ister istemez imitasyona yöneliyor," diye ekliyor.

Kuyumcular, gerçek altın alacak vatandaşların yalnızca güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları gerektiğini, düşük fiyatların cazibesine kapılarak kalitesiz ve güvensiz yerlerden alışveriş yapmanın ciddi problemlere yol açabileceğini hatırlatıyor.