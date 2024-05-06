Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Boluspor’a destek: Manisa FK maçında moral verdi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bolu halkının güvenini yeniden kazandı. Özcan, Boluspor’un 33. haftada deplasmanda Manisa FK ile karşılaştığı kritik maçı öncesinde futbolculara moral desteği sunarak ekibin yanında yer aldı. Ancak Boluspor, hayati önem taşıyan mücadelede kalesinde gördüğü tek golle play-off umutlarını zora soktu.

Başkan Özcan’ın Boluspor sevgisi

Çocukluğundan bu yana koyu bir Boluspor taraftarı olan Tanju Özcan, geçmişte kavak ağaçlarına tırmanarak Boluspor maçlarını izlediğini ve saha kenarında top toplayarak takımına yakın olmayı başardığını defalarca dile getirmişti. Bu sadakatle Başkan Özcan, Boluspor’un Manisa FK ile oynayacağı maç için Manisa’ya gitti. Maç öncesi futbolculara moral veren Özcan’a, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç da eşlik etti. Özcan, kırmızı-beyazlı ekibe başarılar dileyerek destek oldu.

Play-off umutları son haftaya kaldı

Manisa FK ile yapılan karşılaşmada Boluspor, kalesinde gördüğü tek golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sezonun en kritik maçında yaşanan bu mağlubiyetle Boluspor, play-off umutlarını son haftaya taşımak zorunda kaldı. Ancak ekibin ve teknik kadronun moralleri hâlâ yüksek. Özcan’ın maç öncesi desteği de takımın moral motivasyonuna katkıda bulundu.

Son haftaya hazırlıklar sürüyor

Boluspor, Manisa FK maçının ardından vakit kaybetmeden Çorum FK maçının hazırlıklarına odaklandı. Yalçın Koşukavak ve ekibi, oyunculara moral verdi. Takımın önceliği, play-off sürecine kalmak için Çorum FK maçını kazanmak.

Tanju Özcan’ın Boluspor’a ilgisi

Başkan Tanju Özcan, kırmızı-beyazlı ekibin her zaman yanında olduğunu belirtiyor. Özcan'ın stadyumda futbolculara destek vererek yaptığı moral konuşması da bu tutumunun en somut örneklerinden biri oldu.