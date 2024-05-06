Türkiye'nin en soğuğu Bolu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 6,8 derece olarak ölçülürken, Amasya Tavşan Dağı eksi 5,4 olarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 5,3 derece ile Bolu Abant Gölü Milli Parkı oldu.
Geçtiğimiz gün ise Bolu’da kar ve dolu yağışı etkili olmuştu. Geçtiğimiz gün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir genelinde düşmüştü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.