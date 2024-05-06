Atık kağıtlardan sanat yaptılar

Bolu BİLSEM'de görevli öğretmenler, çevreyi korumak için geri dönüşümün önemine dikkat çekilmesi ve öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesi amacıyla yaklaşık 4 yıl önce merkez bünyesinde geri dönüşüm atölyesi kurdu.

Burada çalışmalara katılan öğrenciler tarafından tasnif edilen atık kağıtlar, bir dizi işlemden geçirilerek geri dönüştürülüyor. Çeşitli ebat ve renklerdeki ürünler, merkez bünyesindeki resim, ebru ve katı sanatı atölyelerinde kullanılıyor. Bu kağıtlardan yapılan kitap ayracı, zarf ve hediye kartı gibi çeşitli ürünler de öğrencilere veriliyor.

Merkezin edebiyat ve geleneksel sanatlar derslerinin öğretmeni Tarık Aksoy, AA muhabirine, kağıdın ve ormanların hem dünya hem de insanlar için çok önemli olduğunu söyledi.Kağıdın önemini öğrencilere her fırsatta aktarmaya çalıştıklarını belirten Aksoy, "Kağıdın çöp olmadığını çocuklara sürekli anlatıyoruz. Kullandığımız kağıtların arkası boşsa onları tekrar kullanmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarda farkındalık oluşturuyor." dedi. Aksoy, atık kağıtları nasıl değerlendireceklerini araştırırken geri dönüşümden faydalanmaya karar verdiklerini ve atölyeyi açarak üretime başladıklarını anlattı.

- Sınıflardan topladıkları atık kağıtları geri dönüştürüyorlar

İzzet Baysal Anadolu Lisesi 9. sınıf ve BİLSEM öğrencisi Sudenaz Koban, okuldaki sınıfları tek tek gezerek atık kağıt topladıklarını anlattı.Atölyede renklerine göre gruplandırdıkları kağıtları küçük parçalara ayırıp suya koyduklarını dile getiren Koban, "İçine biraz nişasta ekleyerek liflerin bağını daha da kuvvetlendirdikten sonra isteğimize göre boya ve renk veren maddeler ekliyoruz. Son olarak tellerle bu kağıtları sudan alarak temiz bezlerin üzerine bırakıp yeni kağıtlar elde ediyoruz." diye konuştu.

Koban, kağıtları farklı yerlerde yeniden kullanabildiklerini belirterek, "Bu çalışmadaki amacımız geri dönüşümle alakalı. Yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız. Bunun için de geri dönüşüm çok önemli etken." dedi.

Bolu Fen Lisesi 9. sınıf ve BİLSEM öğrencisi Elif Taşdemir de kullanılmış kağıtları geri dönüştürerek çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.Taşdemir, "Çevreye katkı sağlayarak doğayı korumaya çalışıyoruz. Kağıtları atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Kağıtlar çöp değildir. Dönüştürebildiğimiz kadarını geri dönüştürüp tekrar kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.