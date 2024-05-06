Bolu İl Genel Meclisi’nde İl Müftülüğünün tadilat çalışmaları tartışıldı

Tadilat çalışmalarının yandaki dükkâna da yayılarak genişlediğini belirten Beykoz, çalışmanın kapsamlı bir denetimle incelenmesini talep etti. Mayıs ayı toplantısında gündem dışı söz alarak konuyu meclise taşıyan Beykoz, tadilatın İl Özel İdaresi’nin izniyle yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bolu İl Müftülüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki iş merkezinde yürüttüğü tadilat çalışmalarının boyutlarını meclis gündemine taşıdı. Çalışmaların tüm izinlerinin alınıp alınmadığını soran Beykoz, kapsamlı bir denetim ve incelemenin yapılmasını istedi.

Çalışma izni alındı mı?

Beykoz, İl Müftülüğünün tadilat için gerekli teknik izinleri alıp almadığını sorgulayarak, projenin 5302 sayılı kanuna uygun olup olmadığının belirlenmesini istedi. İl Müftülüğünün, berberin vefatından sonra alınan dükkanda da tadilat yaptığını belirten Beykoz, iş merkezinin girişindeki alanın neredeyse tamamen kapatıldığını söyledi.

Giriş kapısı kapatıldı

Beykoz, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş merkezinin giriş kapısının tadilat nedeniyle kapatıldığına dikkat çekti. Tadilatın neredeyse tüm giriş alanını kapsadığını ifade eden Beykoz, insanların iş merkezine girişinde büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

Denetleme talebi

Beykoz, Bolu İl Özel İdaresi'nden yetkililerin tadilat alanına giderek çalışmaları yerinde incelemesini ve tadilat projesinin uygun olup olmadığını değerlendirmesini istedi. Meclise hitap ederken, “Oraya gidip tadilat çalışmalarına şahit olun. Çalışma için gerekli teknik izin alındı mı, tadilat projesi hazırlandı mı?” sorularını sordu.

Gerekli izinler alındı mı?

Beykoz, çalışmanın 5302 sayılı kanuna göre yapılıp yapılmadığını sorgularken, tadilatın İl Özel İdaresi’nden izin alınarak yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tadilatın plansız şekilde ilerleyip ilerlemediğinin netleştirilmesini istedi.

Meclis Başkanı inceleme sözü verdi

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya ise konunun detaylıca inceleneceğini belirterek, Beykoz’un taleplerini meclis gündemine aldı. Çetinkaya, kapsamlı bir araştırma yapılacağını ifade etti.

Bolu İl Genel Meclisi’ndeki tartışmanın ardından, yapılan tadilatın boyutları ve izin süreci net olarak incelenecek. Tadilat çalışmalarının teknik izinlere uygun yapılıp yapılmadığı ve iş merkezinin giriş alanını kapatmasının oluşturduğu sorunlar detaylı olarak değerlendirilecek. Bu incelemenin ardından net kararlar alınması bekleniyor.