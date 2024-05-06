Bolu Valiliğinden yivsiz tüfek ruhsatı uyarısı… Ruhsat süresi dolanlara ciddi cezalar var

Bolu Valiliği, yivsiz tüfek ruhsat süresi dolanlar için 1 Eylül 2024 son tarihini açıkladı. Ruhsatlarını yenilemeyenlere 4.538 TL para cezası uygulanacak ve tüfekler kamuya devredilecek. Yaptırımlardan kaçınmak için ruhsatınızı zamanında yenileyin!

Geçerlilik süresi uyarısı

Valilik duyurusunda, ruhsatnamesi süresi dolan vatandaşların, 1 Eylül 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde ruhsatların geçersiz sayılacağı ve ilgili kişilere para cezası uygulanacağı belirtildi.

Cezalar el yakalacak

Yenileme süresi dolan yivsiz tüfek ruhsatlarının her biri için vatandaşlara 4.538 TL para cezası uygulanacak. Cezaların doğrudan ruhsat sahiplerine yöneltileceği, tüfeklerin de muhafaza altına alınacağı ifade edildi.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

Para cezasının yanı sıra, ruhsatları geçersiz olan tüfeklerin bir ay içinde ruhsatlandırılmaması durumunda mülkiyetinin kamuya geçirileceği bildirildi. Bu, tüfeğin tamamen kamunun kontrolüne geçerek ruhsat sahibinin tüfeğini geri alamayacağı anlamına geliyor.

Vatandaşlar için bilgilendirme

Valilik açıklamasında, ruhsat süresi dolanların vakit kaybetmeden yenileme işlemlerine başlaması gerektiği, cezalarla ve mülkiyet devriyle karşılaşmamak için son tarihin önemine dikkat çekildi. Ruhsat sahiplerinin tüfeklerini güvenle muhafaza edebilmeleri için ruhsat yenilemenin kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Yenileme süreci nasıl olmalı?

Ruhsatlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, sürecin hızlı ve doğru ilerlemesi için tüm belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalı ve ilgili makamlara başvurmalıdır. Valilik, yenileme işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli desteği vereceğini duyurdu.

Son Tarih 1 Eylül 2024

1 Eylül 2024 son tarihi hızla yaklaşırken, ruhsat yenileme işlemleri için geç kalmamak oldukça kritik. Bu tarihe kadar ruhsatlarını yenileyen vatandaşlar, herhangi bir cezai yaptırımdan kaçınabilir.