TÜİK verilerine göre 2024 Nisan Ayı enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyonunu %69,80 olarak açıkladı. Gıda ve Alkolsüz İçecekler, Ulaştırma ve Lokanta-Oteller gruplarındaki fiyat artışları enflasyonu yukarı taşırken, Bakan Şimşek Mayıs ayında zirve yapacağını öngörüyor.

Şimşek'in öngörüleri

Bakan Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra düşüş eğilimine gireceğini belirtti. Sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, "Ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, enflasyonla mücadeleyi destekliyor" dedi.

Alternatif enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) tarafından yapılan hesaplamalar ise farklı bir tablo ortaya koydu. ENAGrup’a göre yıllık enflasyon Nisan ayında %124,35 olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminleri de yıllık enflasyonun Nisan ayında %70'e ulaşacağını öngörüyordu.

Ekonomistlerin endişeleri

Birçok ekonomist, Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından çeşitli kalemlerde zam potansiyeli konusunda uyarılarda bulundu. İktisatçı Mustafa Sönmez, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artışın yakın olduğuna dikkat çekerek, bu kalemlerdeki birikmiş zam baskısının büyük olduğunu vurguladı. Eski TCMB başekonomisti Hakan Kara ise Temmuz-Ağustos aylarında elektrik fiyatlarına ciddi bir zam gelebileceği görüşünü paylaştı.

Ana harcama gruplarındaki değişimler

Nisan ayında en az artış gösteren ana harcama grubu %1,03 ile sağlık olurken, en yüksek artış %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı. Yıllık bazda ise eğitim grubu %103,86 ile en yüksek artış oranına sahip oldu.

Çekirdek enflasyonun gidişatı

C endeksi (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE), Nisan ayında %3,56 arttı. Temel Mallar grubundaki fiyatlar %2,96, Hizmet grubundaki fiyatlar %4,16 oranında yükseldi. Çekirdek enflasyonun yıllık artış oranı %75,81 olarak gerçekleşti.

Sanayideki ÜFE ve enerji artışı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Nisan ayında %3,60 artarken, yıllık artış %55,66 olarak kaydedildi. Sanayinin dört ana sektöründen biri olan imalat endeksi, Nisan ayında %3,26 oranında artarak yıllık %60,03'e ulaştı. Enerji fiyatları Nisan ayında %5,08 oranında artış gösterirken, bir önceki yıla göre %29,84'lük bir yükseliş kaydedildi.