07 May 2024 - 08:00- Güncel G:

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!

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2024 Nisan ayında elektrikli otomobil pazarının lideri TOGG T10X, 3.003 adetlik satışla pazarın yüzde 49,25'ini elinde tuttu. Elektrikli otomobil satışları yüzde 266,2 artarken, TOGG T10X'in başarısı elektrikli araçların gelecekteki önemini gösteriyor.

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı! mask
Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!
Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!
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Nisan Ayı Elektrikli Otomobil Satışlarında Patlama

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!

2024 Nisan ayında elektrikli otomobil satışlarında büyük bir artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 266,2 artışla 6.097 adede ulaştı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2'den yüzde 9,9'a yükseldi. Hibrit otomobillerin payı da yüzde 11,3'ten yüzde 17,4'e çıktı.

Elektrikli Otomobil Pazarında TOGG T10X Hakimiyeti

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!

Tam elektrikli otomobillerde liderlik TOGG T10X'in elinde. TOGG, 2024 Nisan'da 3.003 adetlik satışla en yakın rakibine 2.264 adet fark attı. TOGG T10X, pazar payının yüzde 49,25'ini elinde tutarak satılan her iki elektrikli araçtan birinin T10X olmasını sağladı. 2024 yılının ilk dört ayında toplam 7.148 adet satılan T10X, elektrikli otomobil pazarında yüzde 35,29'luk bir pay elde etti.

Elektrikli Otomobil Pazarı Hızla Büyüyor

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!

Elektrikli otomobil pazarının model bazlı sıralamasında TOGG T10X'in ardından 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 sıralandı. Hyundai IONIQ 5, 239 adetle dördüncü sırada yer alırken, Volvo XC40 ise 185 adetle beşinci sırada yer aldı. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise bu dönemde 27 satış gerçekleştirdi.

Geleneksel Araç Pazarı DaralıyorElektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı genelinde Nisan 2024'te satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75.919 adede düştü. Otomobil satışları yüzde 20,61 azalarak 61.448 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 28,6 azalarak 14.471 oldu.

Elektrikli Araçlar Geleceğin Taşıtları

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X fırtınası! Pazarın %50'si T10X! En yakın rakibine 2.264 adet fark attı!

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında toplam pazarın yüzde 28,1'inin elektrikli motor barındıran araçlardan oluştuğu görülüyor. TOGG T10X'in liderliği, elektrikli araçların otomotiv sektörünün geleceğinde daha önemli bir rol oynayacağına işaret ediyor.

# Nisan 2024, otomobil

07 May 2024 - 08:00 - Güncel

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Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Hayir yok oyle bisey satilmiyor ,satilmadigi icin kampanya kredi falan yapiyorlar ,neden satilmiyor sorusuna gelince ben birsey demiyorum ,arastirip bulun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 10:11
01

Kral14 - Devlet kurumlarına mecburi tuttukları için çok satılan bir araç gibi gözüküyor ama ekonomimiz gibi şahlanıyor vatandaşa giriyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 08:57

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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