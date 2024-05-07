Gram altında düşüş kapıda! Bilinçli yatırım için Uzman İslam Memiş’ten tavsiyeler! Yatırım yapmak isteyenler mutlaka baksın!

Altında Hareketlilik Sürüyor

Gram altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, altının dalgalı seyrinin kısa vadede alım fırsatları sunabileceğini belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 2.450 TL seviyesine gerileyebileceğini ve ardından toparlanmaya başlayacağını öngörüyor. Bu geçici düşüşün yatırımcılar için fırsat olabileceği vurgulanıyor.

Memiş'in Gram Altın Tahminleri

Memiş, gram altın fiyatlarının birkaç hafta içinde tekrar yükselişe geçeceğini belirterek, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğine işaret ediyor. Özellikle FED’in açıklamaları sonrası piyasalardaki hareketliliğin altın fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor.

Piyasaların Nabzı ve Gram Altının Seyri

Şu an gram altın, 2.465-2.475 TL bandında işlem görüyor. Memiş, dolar kurundaki düşüşün gram altını negatif etkilediğini ancak 2.450 TL seviyesinden tepki alımları beklediğini söylüyor. Bu alımlar, fiyatların yukarı yönlü hareketine kapı aralayabilir.

Altını Elden Çıkarmak Doğru Mu?

Mevcut altınını satmayı planlayan yatırımcılara Memiş'ten tavsiye, aceleci davranmamaları yönünde. Özellikle bankalar üzerinden yapılan alım-satım işlemlerinde oluşabilecek farklardan kaynaklanan zararlara dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının uzun vadede tekrar yükselmesinin muhtemel olduğu, kısa süreli düşüşlerin yatırımcılara fırsat sağlayabileceği belirtiliyor.

Uzun Vadeli Stratejiler

Memiş, sene sonunda gram altının 3.000 TL seviyesini aşmasını bekliyor. Bu öngörü doğrultusunda, kısa süreli fiyat baskılarının yatırımcıları korkutmaması gerektiğini, piyasaların doğal dalgalanmalarla fırsatlar sunduğunu ifade ediyor. Makas farklarından kaçınmak ve fiyat oynaklıklarını anlamak, yatırımcıların izlemesi gereken stratejiler arasında.