Dora, 15 km'lik Çakmaklar-At Yaylası yürüyüşünün ilgi odağı oldu

Bolu'nun Çakmaklar-At Yaylası yürüyüşüne katılan Husky cinsi Sibirya kurdu Dora, enerjisi ve sevimliliğiyle doğaseverlerin gönlünde taht kurdu. Dora'nın sahibi Erhan Alişar, terk edilmiş köpeğin hazin hikayesini paylaştı ve hayvanseverlerin destek olmasının önemini vurguladı.

Dora'nın hazin geçmişi

Dora'nın yürüyüşteki enerjisi, onun hazin hikayesini gölgelemeye yetmedi. Sahibi Erhan Alişar'a göre Dora, önceki sahibi tarafından terk edilmişti. Belediye tarafından barınağa alınan ve kısırlaştırıldıktan sonra kulağına küpe takılan Dora, bir süre sonra barınaktan kaçarak Alişar’ın mahallesinde dolaşmaya başlamıştı.

Erhan Alişar'ın şefkatli kucağı

Alişar, bahçesinde iki kedi ve bir köpeğe bakarken, geçen yıl sokakta dolaşan Dora’yla karşılaştığında onu sahiplenmeye karar verdi. Bahçesindeki kulübede, kediler ve köpeğiyle birlikte uyuyarak kışı geçiren Dora'nın, bu süre içinde tüm aileye alıştığını belirtti. "Dora çok asil bir hayvan. Onu sahiplenebilecek iyi bir hayvansever bulunana kadar bakacağım," dedi.

Mahallede sevilen bir üye

Sokakta yürüyüşe çıkarıldığında, Dora'nın çevresindeki insanların sevgisini kazandığını söyleyen Alişar, "Karşılaştığımız insanlar Dora'yı sevmekten kendilerini alamıyor. Biz, kedimiz ve köpeğimiz de Dora’ya alıştık. Ondan ayrılmak bizim için zor olacak," diyerek duygularını dile getirdi.

Çakmaklar-At Yaylası yürüyüşüne renk kattı

Dora, doğa yürüyüşüne katılarak etkinliğin gözdesi oldu. Yürüyüş lideriyle birlikte öncülük yapan Dora, enerjisiyle etkinliği canlandırdı. Katılımcıların gönlünde taht kurarak yürüyüş boyunca enerjik ve neşeli bir atmosfer yarattı.

Sokak hayvanlarına dikkat çekti

Dora’nın hazin geçmişi, sokak hayvanlarına karşı farkındalığı artırdı. Sahipleri tarafından terk edilen hayvanların korunmasının önemini vurgulayan hikayesiyle Dora, doğa yürüyüşünde sokak hayvanları konusunda da katılımcılara farkındalık kazandırdı.

Dostluk ve dayanışmanın gücü

Dora'nın hikayesi, sevgi ve sahiplenme duygusunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sahiplenmek için şefkatli bir el arayan birçok hayvan olduğunu hatırlatan bu hikaye, dostluğun ve dayanışmanın gücüne vurgu yapıyor.