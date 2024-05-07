07 May 2024 - 12:00- Güncel G:

Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi

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Bolu'da Aşağısoku Mahallesi Hacı Nakkaş Camii'nde bir leylek, başına takılan poşetten kurtulmak için uzun süre mücadele etti. Ne Bolu Belediyesi ne de Millî Parklar Müdürlüğü'nün yardımına gelmeyen leylek, kendi çabalarıyla uzun süren mücadelenin ardından kafasına dolaşan poşetten kurtulmayı başardı…

Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi mask
Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi
Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi
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1 saat başındaki poşeti çıkarmaya çalıştıKafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi

Bolu'nun Merkez ilçesi Aşağısoku Karadere Caddesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Camii'nin kubbesinde bir leylek başına geçirilen naylon poşetle mücadele etti. Başına poşet takılan leyleği gören vatandaşlar, ilk başta gözlerine inanamadı ve hemen yardım çağrısında bulundu. Zavallı leylek, dakikalarca poşeti çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Belediye ‘Uzun merdiven yok” dedi

Vatandaşlar, leyleği mücadele halinde görünce 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Fakat Bolu Belediyesi itfaiyesinin, cami kubbesine uzanacak kadar uzun merdiveni bulunmadığı gerekçesiyle olay yerine gelemeyeceği söylendi. Leyleğin yaban hayatına ait bir hayvan olması nedeniyle top, Millî Parklar Müdürlüğü’ne atıldı.

1 saat başında poşetle kaldı

Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi

Bu zor durumda leylek, kendisini kurtaracak ekiplerin gelmesini beklerken başına geçen poşetle amansız bir mücadele verdi. Bir ara, başka bir leylek yanına gelerek kısa bir süre ona eşlik etti, ancak bu çabalar maalesef sonuç vermedi ve leylek yalnızca izlemekle yetindi.

Hiç kimse değil, rüzgâr yardım etti

Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi

Bir süre sonra, rüzgarın etkisiyle savrulan poşet, leyleğin tekrar tekrar çırpınması sayesinde yavaşça gevşemeye başladı. Leylek, doğanın gücünü arkasına alarak, başına sıkışan poşetten rüzgarın etkisiyle sonunda kurtulabildi.Kafasına poşet dolanan leyleğin nefes kesen mücadelesi

Leyleğin yaşadığı bu talihsiz durum, insanlar için uyarı niteliğinde oldu. Çevreye atılan çöplerin ya da poşetlerin sadece etrafı kirletmekle kalmayıp canlılara da zarar verdiğini gösteren bu olay adeta ders verdi.

# belediye, Bolu Belediyesi

07 May 2024 - 12:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sezen - İnsan doğanın başına gelmiş en büyük felakettir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 12:05

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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