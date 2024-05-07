07 May 2024 - 09:45- Spor G:

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK ile kritik bir maça çıkıyor. Play-off yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Bolu temsilcisi, antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi mask
Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi
Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 yenilen Boluspor, ligin 34. haftasında kendi evinde oynayacağı Çorum FK maçına hız kesmeden hazırlıklara başladı. 50 puanla 7. sırada girdiği haftadan sonra 9. sıraya gerileyen Boluspor, play-off hedefinden sapmadan yollarına devam etmek istiyor. Karaçayır Spor Tesisleri'nde başlayan antrenmanlar, futbolcuların yoğun hırsı ile dikkat çekiyor.

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

Boluspor, play-off hedefine kilitlendi

Play-off potasından çıkan ve tekrar içine girmeyi hedefleyen Boluspor, 11 Mayıs Cumartesi günü kritik bir maça çıkacak. Rakip, 56 puanla ligin 5. sırasında yer alan Çorum FK. Çorum FK ile yapılacak olan mücadele, Boluspor için büyük bir önem taşıyor. Boluspor, play-off yarışında tekrar iddialı bir konuma gelmek için Çorum FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.
Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

Antrenmanlardan detaylar

Boluspor'un antrenmanları, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde başladı. Futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve teknik çalışmalarla son buldu. Boluspor'un antrenman temposu ve ciddiyeti, Çorum FK maçına olan kararlılıklarını gösterdi.

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

Rakip analizi ve taktik planlar

Boluspor teknik ekibi, Çorum FK'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek maç stratejisini belirliyor. Takım, rakibin ligdeki konumunu ve son maçlardaki performansını detaylı bir şekilde inceliyor. Boluspor, Çorum FK karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın yollarını arıyor ve bu doğrultuda özel taktik çalışmalar yapıyor.

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

Taraftar desteği ve maç günü atmosferi

Boluspor taraftarları, sezonun bu önemli virajında takımlarını yalnız bırakmamak için büyük bir heyecan içinde. 11 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçta, Boluspor taraftarlarının yoğun desteği bekleniyor. Takımın, taraftar desteğiyle birlikte daha da güçlenerek Çorum FK karşısında üstün bir performans sergilemesi hedefleniyor.

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

# Atatürk, Boluspor, Yalçın Koşukavak

07 May 2024 - 09:45 Bolu- Spor

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Yorumlar

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Teşekkürler. - Geçen de yazdım. Bu hayal içeride Gençlerbirliği ne kaybedince bitti. Maniseda maçın başında yediğimiz gol ve90 dakika boyunca beraberlik golünü bulamamamız konsantrasyonumuzun olmadığını gösteriyor. Önümüzdeki düğümü arkamıza çevirdik. Şimdi kazanmak yetmiyor, rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Gücümüz bu kadar. Düşmekten bahsederken boluya bu heyecanı yaşattınız yinede çok teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 10:08

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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