Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 yenilen Boluspor, ligin 34. haftasında kendi evinde oynayacağı Çorum FK maçına hız kesmeden hazırlıklara başladı. 50 puanla 7. sırada girdiği haftadan sonra 9. sıraya gerileyen Boluspor, play-off hedefinden sapmadan yollarına devam etmek istiyor. Karaçayır Spor Tesisleri'nde başlayan antrenmanlar, futbolcuların yoğun hırsı ile dikkat çekiyor.

Boluspor, play-off hedefine kilitlendi

Play-off potasından çıkan ve tekrar içine girmeyi hedefleyen Boluspor, 11 Mayıs Cumartesi günü kritik bir maça çıkacak. Rakip, 56 puanla ligin 5. sırasında yer alan Çorum FK. Çorum FK ile yapılacak olan mücadele, Boluspor için büyük bir önem taşıyor. Boluspor, play-off yarışında tekrar iddialı bir konuma gelmek için Çorum FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Antrenmanlardan detaylar

Boluspor'un antrenmanları, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde başladı. Futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve teknik çalışmalarla son buldu. Boluspor'un antrenman temposu ve ciddiyeti, Çorum FK maçına olan kararlılıklarını gösterdi.

Rakip analizi ve taktik planlar

Boluspor teknik ekibi, Çorum FK'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek maç stratejisini belirliyor. Takım, rakibin ligdeki konumunu ve son maçlardaki performansını detaylı bir şekilde inceliyor. Boluspor, Çorum FK karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın yollarını arıyor ve bu doğrultuda özel taktik çalışmalar yapıyor.

Taraftar desteği ve maç günü atmosferi

Boluspor taraftarları, sezonun bu önemli virajında takımlarını yalnız bırakmamak için büyük bir heyecan içinde. 11 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçta, Boluspor taraftarlarının yoğun desteği bekleniyor. Takımın, taraftar desteğiyle birlikte daha da güçlenerek Çorum FK karşısında üstün bir performans sergilemesi hedefleniyor.