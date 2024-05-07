Boluspor, Manisa FK mağlubiyetinin ardından gözünü Çorum FK maçına çevirdi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 yenilen Boluspor, ligin 34. haftasında kendi evinde oynayacağı Çorum FK maçına hız kesmeden hazırlıklara başladı. 50 puanla 7. sırada girdiği haftadan sonra 9. sıraya gerileyen Boluspor, play-off hedefinden sapmadan yollarına devam etmek istiyor. Karaçayır Spor Tesisleri'nde başlayan antrenmanlar, futbolcuların yoğun hırsı ile dikkat çekiyor.
Boluspor, play-off hedefine kilitlendi
Play-off potasından çıkan ve tekrar içine girmeyi hedefleyen Boluspor, 11 Mayıs Cumartesi günü kritik bir maça çıkacak. Rakip, 56 puanla ligin 5. sırasında yer alan Çorum FK. Çorum FK ile yapılacak olan mücadele, Boluspor için büyük bir önem taşıyor. Boluspor, play-off yarışında tekrar iddialı bir konuma gelmek için Çorum FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.
Antrenmanlardan detaylar
Boluspor'un antrenmanları, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde başladı. Futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve teknik çalışmalarla son buldu. Boluspor'un antrenman temposu ve ciddiyeti, Çorum FK maçına olan kararlılıklarını gösterdi.
Rakip analizi ve taktik planlar
Boluspor teknik ekibi, Çorum FK'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek maç stratejisini belirliyor. Takım, rakibin ligdeki konumunu ve son maçlardaki performansını detaylı bir şekilde inceliyor. Boluspor, Çorum FK karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın yollarını arıyor ve bu doğrultuda özel taktik çalışmalar yapıyor.
Taraftar desteği ve maç günü atmosferi
Boluspor taraftarları, sezonun bu önemli virajında takımlarını yalnız bırakmamak için büyük bir heyecan içinde. 11 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçta, Boluspor taraftarlarının yoğun desteği bekleniyor. Takımın, taraftar desteğiyle birlikte daha da güçlenerek Çorum FK karşısında üstün bir performans sergilemesi hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Teşekkürler. - Geçen de yazdım. Bu hayal içeride Gençlerbirliği ne kaybedince bitti. Maniseda maçın başında yediğimiz gol ve90 dakika boyunca beraberlik golünü bulamamamız konsantrasyonumuzun olmadığını gösteriyor. Önümüzdeki düğümü arkamıza çevirdik. Şimdi kazanmak yetmiyor, rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Gücümüz bu kadar. Düşmekten bahsederken boluya bu heyecanı yaşattınız yinede çok teşekkürler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.