Dörtdivan'da seyir halindeki otomobil alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

Sürücü son anda kurtuldu

Dörtdivan ilçesinde, Kartalkaya yolunda meydana gelen olayda, bir otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Araç sürücüsü Servet Dinçtürk, yanmaya başlayan otomobilinden son anda çıkmayı başararak canını zor kurtardı. Dinçtürk araçtan çıktıktan sonra otomobilin içi tamamen yanarak kül oldu.

Araç Yangını Şaşkınlık Yarattı

Dörtdivan'da yaşanan bu olay, son zamanlarda artış gösteren araç yangınlarına bir yenisini ekledi. 14 AS 118 plakalı Renault Toros marka otomobilin motor kısmından yükselen dumanlar, sürücüsü Servet Dinçtürk tarafından fark edildiğinde araç zaten alev almıştı. Dinçtürk, aracını yol kenarına çekip hızla dışarı atladı.

İtfaiye Ekipleri Yangına Hızla Müdahale Etti

Olayı fark eden Dinçtürk'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine, Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının Detayları ve İtfaiyenin Açıklaması

Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yangın saat 11.08'de alınan ihbar üzerine müdahale edilmiş. Tekkedereköy (Kartalkaya) yolunda meydana gelen yangının elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. Yangında can kaybı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

Yangının söndürülmesinin ardından, Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soğutma işlemleri sonrasında otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Araç iç döşemeleri ve şoför mahalli tamamen yanarak kül oldu.