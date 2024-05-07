Bolu'da orman eğitim ve tanıtım çalıştayı: Stratejiler ve iş birliği yolları belirlendi

Ormanlık Alanların Eğitim ve Tanıtım Potansiyeli Masaya Yatırıldı: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerini ele almak üzere bir dizi toplantının ardından, 02 Mayıs 2024 Perşembe günü Bolu'da kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Bu stratejik çalıştay, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetleri için iş birliği ve izlenecek yol haritasını belirlemeye yönelikti.

Geniş Katılımlı Çalıştay

Çalıştay, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ev sahipliği yapılarak, birçok sektörden uzman ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Orman Genel Müdürlüğünden, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Şube Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve diğer ilgili kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

Ana Başlıklar ve Tartışılan Konular

Çalıştayda, orman pedagojisi ve eğitim, ormanlık alanlarda eğitim alanlarının yönetimi, politikası ve ekonomisi, orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi gibi temel konular ele alındı. Bu başlıklar altında, ormanların sürdürülebilir bir şekilde topluma sunulması ve faydalarının maksimize edilmesi için stratejiler geliştirildi.

İşbirliği ve Strateji Geliştirme

Çalıştayda, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli işbirliklerinin nasıl sağlanabileceği üzerine yoğun tartışmalar yapıldı. Katılımcılar, birbirinden farklı disiplinlerden gelen bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sektörler arası sinerji oluşturmanın yollarını aradı.

Katılımcılar ve Konuşmacılar

Çalıştaya, Orman Genel Müdürlüğünden Mehmet Koç ve Levent Cenik, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Dr. Cemil Sarıcı ve Yasin Yeşil, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden Mahmut Şentürk ve diğer birçok önemli isim katıldı. Her bir katılımcı, ormanların korunması ve tanıtılması konusundaki uzmanlıklarını aktararak, çalıştayın verimliliğini artırdı.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Çalıştay sonucunda, katılımcılar ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı. Bu adımlar, gelecekte ormanların daha iyi korunması ve topluma daha etkin bir şekilde tanıtılması açısından önemli bir yol gösterici olacak.