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Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?

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Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Bolu Pazar’ında bu hafta yapmış olduğumuz canlı yayında yaz mevsiminin gelmesiyle, tezgahlardaki meyve ve sebze fiyatlarını sizlere aktardık. Kiraz ve erik fiyatlarının dikkat çektiği pazarda, vatandaş fiyatlara ne dedi? İşte detaylar…

Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl? mask
Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?
Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?
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Erik ve kiraz fiyatlarıyla cep yaktı!

Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?

Yaz mevsiminin gelmesiyle tezgahlardaki yerini alan erik 120 TL, kiraz 150 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İlerleyen haftalarda havaların daha da ısınmasıyla fiyatlarda düşüşlerin olacağını söyleyen esnaf, “kiraz bu hafta tezgahlardaki yerini yeni aldı. Tam tadında değil daha, önümüzdeki haftalarda fiyatlarda düşüş olacağı kesin” dedi.

Vatandaş ikiye bölündü! Kimisi iyi diyor, kimisi kötü…Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?

Pazar fiyatlarını vatandaşlara sorduğumuzda, bazı vatandaşlar, “mevsim şartlarına göre fiyatlar normal, evet alım gücü zorlaştı ama ayağımızı yorgana göre uzatmamız lazım” dedi. Başka vatandaşlar ise, “emekli maaşı 10 bin TL iken ben size soruyorum, bu fiyatlar normal mi? Bu pazarda denetlemeler olmalı” diye söyledi.

Karabük’te fiyatlar Bolu’ya göre daha pahalı!Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?

Karabük’ten geldiğini söyleyen bir çift, “biz Eskipazar’da alışveriş yapmaya çıktığımızda, Bolu’ya göre daha pahalı alıyoruz ürünleri, Bolu Pazarı %30 daha uygun” diye vurguladı. Başka bir vatandaş ise, “ben yurt dışında yaşıyorum. Dolarla maaş aldığım için buradaki fiyatlar gayet normal geliyor” dedi.

Bolu Pazar’ında güncel meyve, sebze fiyatları ne durumda?Bolu Pazar’ında yaz ürünü meyve sebzeler geldi! Kiraz ve erik dikkat çeken fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini aldı! Fiyatlar nasıl?

Soğan 15 TL, patates 16 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 25 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, limon 25 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 40 TL, kapya biber 60 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 20 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 60 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 35 TL, mandalina 40 TL, muz 40 TL, çilek 60 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 130 TL, kivi 60 TL ve avokado 55 TL olarak belirlendi. Şeftali 40 TL, kiraz 150 TL, erik 120 TL, Karpuz kilo 40 TL ve Kavun tane 70 TL’den satışa sunuldu.

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak önümüzdeki haftalarda Bolu Pazar’ında canlı yayınlarla fiyatları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Esnafın da dile getirdiği gibi, fiyatlarda düşüşlerin olması bekleniyor.

# KArabük

07 May 2024 - 10:42 - Güncel

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