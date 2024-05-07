Eşekler için sembolik düğün: nesli tükenme tehlikesine dikkat çekmek için enteresan seramoni

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan eşekleri koruma amacıyla oldukça ilginç ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Köy muhtarı Halime Kaya önderliğinde düzenlenen sembolik bir düğünle, eşeklerin önemine ve korunmaları gerektiğine vurgu yapıldı. 2030 yılında eşeklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunularak, bu değerli hayvanların geleceğini garanti altına almak için farkındalık yaratıldı.

Sembolik Bir Düğünle Eşeklere Vefa

Ortaköy'deki etkinlik, köy meydanında, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sembolik nikah memuru, şahitler ve köy halkının huzurunda yapılan düğünde, eşekler özenle süslendi. Nikah töreni sırasında, eşek çiftlere altın, nal ve boncuk gibi geleneksel takılar takıldı. Köy muhtarı Halime Kaya, eşeklere beşi bir yerde altın taktı ve bu anlamlı günün, eşeklerin korunmasına dikkat çekmek için düzenlendiğini belirtti.

Köy Halkından Eşeklere Özel İlgi

Köy halkı da bu özel güne büyük ilgi gösterdi. Eşekler için marul, salatalık, havuç ve çeşitli otlardan oluşan zengin bir ziyafet hazırlandı. Törenin ardından, yeni evlenen eşek çiftleri, süslenmiş bir traktöre bindirilerek "balayına" gönderildi. Gelin alma sırasında traktörün önünü kesen bir vatandaşa, geleneksel olarak zarf içinde para verildi, bu da etkinliğe yerel bir tat kattı.

Nesli Tükenmekte Olan Eşeklere Dikkat Çekmek

Etkinliğe katılan Süleyman Uslu ve Emin Kahraman gibi köy sakinleri, günümüzde eşek sayısının giderek azaldığını ve özellikle genç nesillerin eşekleri farklı bir gözle gördüğünü ifade etti. Kahraman, çocukluk anılarında eşeklerle yük taşıdıklarını anımsatarak, eşeklere olan vefa borçlarını böylece ödemek istediklerini dile getirdi.

Bu sembolik düğün, eşeklerin ve genel olarak tükenmekte olan hayvan türlerinin korunması gerektiğine yönelik önemli bir farkındalık yarattı. Kumluca'daki bu etkinlik, sadece eğlenceli ve renkli bir gün olmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanların korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda ciddi bir mesaj verdi.