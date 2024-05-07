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TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi

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Bolu Milletvekili Çoşkunyürek’in Başkanvekili olduğu TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olayın üzerinde üç ay geçtikten sonra bölgeye gitme kararı aldı. Acil hareket eden komisyonun hızı facia mağdurlarını ve vatandaşları şaşkına çevirdi.

TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi mask
TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi
TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi
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TBMM İliç Araştırma Komisyonu çok hızlı

TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi

İliç Maden Faciasının Ardından Araştırma: TBMM İliç Araştırma Komisyonu, İliç'te yaşanan ve ulusal çapta yankı bulan maden faciasını incelemek üzere bölgeye gitme kararı aldı. Komisyon, facianın üzerinden geçen 80 günün ardından bölgedeki incelemelerine yeni başlayacak. Bu ziyaret, facianın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Komisyonun Çalışma Planı ve BeklentilerTBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi

Araştırma Komisyonu'nun bölgede yapacağı çalışmalar, facianın detaylı bir şekilde incelenmesini ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken önlemlerin saptanmasını hedefliyor. Komisyon, maden sahasında incelemelerde bulunacak, teknik ekipman ve güvenlik önlemleri üzerinde duracak. Olay kamu hafızasından silinene kadar bekleyen komisyonun hızı şaşkınlık yarattı.

Komisyon üyeleri 17 Nisan’da seçildi

Maden faciası ile ilgili kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nun üyeleri 17 Nisan’da TBMM Genel Kurulu’nda seçilmişti. Komisyonda 10 AKP’li, beş CHP’li, iki DEM Partili, iki MHP’li, iki İYİ Partili ve bir Saadet Partili üye bulunuyor. Buna göre komisyonda AKP’den; Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Giresun Milletvekili Ali Temur, İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siirt Milletvekili Mervan Gül, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu yer aldı.

Halk ve Medyanın Tepkisi büyük oldu

TBMM İliç Faciası araştırma komisyonu olaydan ancak üç ay sonra harekete geçebildi

İliç'teki maden faciasının üzerinde üç ay zam geçtikten sonra harekete geçen komisyonun neden bu kadar ağır hareket ettiği ise merak konusu oldu. Komisyonun 90 gün sonra olay yerine gidecek olması yerel ve ulusal medyada geniş yer buldu ve kamuoyunun tepkisini çekti. Araştırma Komisyonu'nun bölgeye yapacağı ziyaret, halk arasında da büyük bir beklenti yarattı. Facianın ardından gelişmeleri yakından takip eden İliç halkı, komisyonun çalışmalarından somut sonuçlar bekliyor.

Çoşkunyürekten ilk açıklama

TBMM İliç Faciası Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bolu Milletvekili Yüksel Çoşkunyürek, “Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Okay Memiş ve kurum bürokratlarının katılımlarıyla; TBMM Başkanlığı Erzincan’ın İliç İlçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda toplantımızı gerçekleştirdik” açıklaması geldi.

# açıklama, olay

07 May 2024 - 15:00 - Güncel

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