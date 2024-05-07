- Güncel

Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu ve Düzce’de fındık üreticilerine destek vermek amacı ile geliştirilen proje çerçevesinde fındık üretimi yapan çiftçiler mikro işletmelere dönüştürülecek.

Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek mask
Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek
Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bölgede üretimi yapılan fındıkların çiftçiler tarafından mikro işletmeye dönüştürülmesi için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde bir proje hazırlandı. Proje çerçevesinde üreticilere kırma, ayıklama, kavurma, ambalajlama ve fındık ezmesi yapılabilecek mikro işletmeler konusunda bilgilendirmelerde bulunulacak. Ayrıca Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nde proje çerçevesinde Fındık Dönüşüm Merkezi açıldı.

Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

Yüksek katma değer elde edebiliriz

Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

Fındık üreticileri için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Bugün ilk adımını atacağımız fındık dönüşüm merkezi Düzce'mizde fındık işi ile uğraşan, fındık ticareti ile uğraşan hemen herkes açısından inanıyorum ki yeni bir pencere, yeni bir vizyon açacaktır. Fındığı dalından topladığımız hali ile değerlendirirsek 50 lira, kavurursak 150 lira, endüstriyel olarak işlersek 550 lira. Hesap böyle. Bu anlamda çiftçimizi işletme haline döndürebildiğimiz ölçüde daha müreffeh kılabiliriz, memleketimiz açısından daha yüksek katma değer elde edebiliriz. Bu mikro ölçekte ilk adım olacaktır. Buradan alacağımız zemin, buradan yakalayacağımız fırsatlar belki tüm çiftçilerimiz tarafından fabrikatör olma, işletmeye dönme imkanı vermese de işlerinde kendilerini farklılaştırabilen, o vizyonu yakalayabilen, dünyaya açılma müteşebbis ruhlu insanlar açısından oldukça güzel bir modeli oluşturacaktır” dedi.

Model fabrika kuruyorBolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

Projeyi Düzceli çiftçiler için hazırladıklarını dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da, “Kurmuş olduğumuz model fabrikamızda fındık kırma, ayıklama, kavurma, ambalajlama ve fındık ezmesine dönüştürme işlevlerini yapabilecek 12 makine bulunuyor. Bu model fabrika ile üreticiler, büyük emeklerle ürettikleri fındıklarını katma değerli ürünlere dönüştürebilecek. Burada model fabrika kuruyoruz” şeklinde konuştu.Bolu ve Düzce’de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

Konuşmaların ardından Fındık Dönüşüm Merkezi hizmete açıldı. Merkezde bulunan makineler ve fındığa dair araştırmaların yapılacağı laboratuvarda incelemelerde bulunuldu.

# tarım

07 May 2024 - 16:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL