Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

Savcılıktan inceleme talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'ın sağlık durumu hakkında uzmanlardan rapor alınmasını talep etti. Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin tıbbi uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, Polat'ın cezaevinde kalmasının tıbbi açıdan tehlike arz edip etmediği ve cezaevi şartlarının onun için uygun olup olmadığı konusunda detaylı bir inceleme yapılmasını istedi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Burada yapılacak detaylı muayene ve uzman değerlendirmeleri ile Polat'ın cezaevinde tutulmasının sağlık açısından risk teşkil edip etmediği ortaya çıkarılacak.

Tahliye talebinin değerlendirilmesi

Savcılığın talebi doğrultusunda yapılacak tıbbi değerlendirme sonucunda, Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili bir rapor hazırlanacak. Raporun ardından, Polat'ın cezaevinde kalmasının sakıncalı olup olmadığı ve tahliye talebinin haklı gerekçelere dayanıp dayanmadığı netlik kazanacak.

Önceki suçlamalar

Polat, yaklaşık altı aydır örgütlü suç faaliyeti yürütmek, mal varlığı değerlerini aklamak ve yasadışı bahis yapmak suçlarından tutuklu bulunuyor. Kendini kesici bir aletle yaraladığı iddiasının gündeme gelmesi, cezaevi koşullarının onun için uygun olup olmadığı sorusunu ortaya çıkardı.

Sağlık durumunun belirlenmesi

Uzman raporuna göre, Polat’ın cezaevi koşulları altında kalmasının sağlık açısından tehlike arz edip etmediği netlik kazanacak. Savcılık, bu raporun ardından tahliye talebi hakkında nihai kararı verecek.

Adli süreçte son durum

Polat'ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak muayenesi sonrası hazırlanacak rapor, tahliye talebinin kaderini belirleyecek. Mahkemenin, sağlık durumu değerlendirmesine dayanarak Polat'ın cezaevinde kalıp kalamayacağına dair vereceği karar, sürecin seyrini etkileyecek.