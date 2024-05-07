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Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

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Yaklaşık altı aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma," "mal varlığı değerlerini aklama," ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat’ın Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini kesici bir aletle yaraladığı iddiası gündeme geldi. Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek, cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirtti. Bu nedenle tahliyesini talep eden avukat, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde kalmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu vu

Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı mask
Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı
Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı
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Savcılıktan inceleme talebi

Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'ın sağlık durumu hakkında uzmanlardan rapor alınmasını talep etti. Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin tıbbi uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, Polat'ın cezaevinde kalmasının tıbbi açıdan tehlike arz edip etmediği ve cezaevi şartlarının onun için uygun olup olmadığı konusunda detaylı bir inceleme yapılmasını istedi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk

Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Burada yapılacak detaylı muayene ve uzman değerlendirmeleri ile Polat'ın cezaevinde tutulmasının sağlık açısından risk teşkil edip etmediği ortaya çıkarılacak.

Tahliye talebinin değerlendirilmesiDilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

Savcılığın talebi doğrultusunda yapılacak tıbbi değerlendirme sonucunda, Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili bir rapor hazırlanacak. Raporun ardından, Polat'ın cezaevinde kalmasının sakıncalı olup olmadığı ve tahliye talebinin haklı gerekçelere dayanıp dayanmadığı netlik kazanacak.

Önceki suçlamalar

Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

Polat, yaklaşık altı aydır örgütlü suç faaliyeti yürütmek, mal varlığı değerlerini aklamak ve yasadışı bahis yapmak suçlarından tutuklu bulunuyor. Kendini kesici bir aletle yaraladığı iddiasının gündeme gelmesi, cezaevi koşullarının onun için uygun olup olmadığı sorusunu ortaya çıkardı.

Sağlık durumunun belirlenmesi

Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

Uzman raporuna göre, Polat’ın cezaevi koşulları altında kalmasının sağlık açısından tehlike arz edip etmediği netlik kazanacak. Savcılık, bu raporun ardından tahliye talebi hakkında nihai kararı verecek.

Adli süreçte son durum

Dilan Polat’ın sağlık durumu tespiti için Adli Tıp’a sevk kararı

Polat'ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak muayenesi sonrası hazırlanacak rapor, tahliye talebinin kaderini belirleyecek. Mahkemenin, sağlık durumu değerlendirmesine dayanarak Polat'ın cezaevinde kalıp kalamayacağına dair vereceği karar, sürecin seyrini etkileyecek.

# Sağlık

07 May 2024 - 17:00 - Güncel

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