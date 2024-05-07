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2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında 4.750 TL olarak belirledi. Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş da Bolu’da 10 Mayıs Cuma günü camide başvuruların başlayacağını açıkladı…

2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı… mask
2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…
2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…
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Kurban kesim bedelleri açıklandı

2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı”nda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Erbaş, yurt içinde 11.750 lira, yurt dışında ise 4.750 lira olarak belirlenen fiyatlarla TDV'nin 2024 organizasyonunun detaylarını paylaştı.

Kurbanın Sosyal Birliktelik Gücü2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

Kurban ibadetinin Müslümanlar arasında dayanışmayı, sevgi ve kardeşliği güçlendirdiğini belirten Erbaş, kurban organizasyonunun toplumda sosyal adalete katkıda bulunduğunu ifade etti. Kurban, ihtiyaç sahiplerine ulaşırken Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma ruhunu da güçlendirmeye devam ediyor.

TDV'nin tecrübesi2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

TDV'nin vekaletle kurban kesimi konusunda örnek hizmetler verdiğini belirten Erbaş, 2023 yılında 745.535 hisse kurbanın yurt içinde 79 ilde, yurt dışında ise 47 ülkede 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldığını vurguladı. Vakfın 31 yıllık sürecinde hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

2024 vekaletle kurban kesim fiyatları2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedeli, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, bu programa katılmak için müftülükler, PTT şubeleri, bankalar veya TDV’nin web siteleri üzerinden bağış yapabilecek.

Bolu’da başvuru süreci2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, belirlenen vekalet ücretlerine göre 10 Mayıs Cuma günü camilerde Bolululara bu bilgilerin aktarılacağını ve başvuruların makbuz karşılığında alınacağını söyledi. İlgilenen vatandaşlar, Bolu'da yapılacak duyurunun ardından başvuruda bulunabilecek.

Bolu’da kesim nasıl olacak?2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri açıklandı… Bolu’da vekaletle kurban kesimi nasıl olacak? Bolu Müftüsü açıkladı…

Demirtaş, talebe göre kurbanların Bolu'dan temin edilip Bolu'da kesileceğini veya bağışların Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönlendirileceğini belirtti. Demirtaş, “Ya başvuruya göre hayvan alacağız, ya da vekaletleri Ankara’ya göndereceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV'nin bu yıl da milletin iyilik elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini vurguladı. Yurtdışındaki vatandaşların da kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilecekleri birçok seçenek sunulacak. TDV'nin mobil bağış uygulaması, şubeleri ve koordinatörlükleri sayesinde hayırseverler kolayca bağış yapabilecekler.

# Türkiye

07 May 2024 - 18:00 - Güncel

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