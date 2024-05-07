- Güncel

Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Batı Karadeniz'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor mask
Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor
Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hızlı ve Etkili Müdahalelerle Uyuşturucuya Geçit Yok

Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Batı Karadeniz bölgesi, uyuşturucu ile mücadelede son dönemde önemli başarılara imza atıyor. Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük darbeler vuruyor. Polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, pek çok şüpheli de adalete teslim edildi.

Düzce: Yoğun Operasyon Takvimi ve Başarılı Sonuçlar

Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Düzce il genelinde, 29 Nisan - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğun operasyon döneminde, narkotik suçlarla mücadele birimleri toplam 41 olaya müdahale etti. Bu operasyonlar kapsamında, 44 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu maddeler arasında sentetik eczalar, esrar, metamfetamin, bonzai, kokain, skunk ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar yer aldı. Düzce'nin bu kararlı mücadelesi, bölgede uyuşturucu satışı ve kullanımını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Karabük: Kapsamlı Saha ve İstihbarat Faaliyetleri

Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Karabük'te, 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen dört ayrı operasyon sonucunda 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik kapsamlı saha ve istihbarat faaliyetlerini içerdi. Bu operasyonlarla birlikte, altı şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve uyuşturucu ticareti ağlarına büyük darbe vuruldu.

Kastamonu: Baskınlar ve Ele Geçirilen SilahlarBatı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından beş adrese düzenlenen baskınlar sırasında, 16 adet ecstasy, bir adet uyuşturucu hap ve iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu ve silah ticaretine büyük bir engel teşkil ederken, beş şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Sinop: Geniş Çaplı Operasyon ve GözaltılarBatı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Sinop merkezli olarak yürütülen ve 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı. Toplamda 1,421 gram bonzai, 987 gram kubar esrar ve 271 adet sentetik ecza hapın yanı sıra çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Bu operasyon, Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşti ve geniş bir coğrafyada uyuşturucu trafiğini kesintiye uğrattı.

Bartın'da Altı Eve Eş Zamanlı Operasyon

Bartın ilinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında altı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 50 gram bonzai, 42 adet çeşitli markalarda sentetik ecza maddesi ve 15 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheliden ikisi tutuklanırken, dört şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı gösteriyor. Emniyet güçleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çabalar, bölgede suç oranlarının azalmasına ve gençlerin daha güvenli bir çevrede büyümesine olanak tanıyor.

# KArabük, batı karadeniz, polis

07 May 2024 - 12:12 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL