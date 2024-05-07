Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Hızlı ve Etkili Müdahalelerle Uyuşturucuya Geçit Yok

Batı Karadeniz bölgesi, uyuşturucu ile mücadelede son dönemde önemli başarılara imza atıyor. Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük darbeler vuruyor. Polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, pek çok şüpheli de adalete teslim edildi.

Düzce: Yoğun Operasyon Takvimi ve Başarılı Sonuçlar

Düzce il genelinde, 29 Nisan - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğun operasyon döneminde, narkotik suçlarla mücadele birimleri toplam 41 olaya müdahale etti. Bu operasyonlar kapsamında, 44 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu maddeler arasında sentetik eczalar, esrar, metamfetamin, bonzai, kokain, skunk ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar yer aldı. Düzce'nin bu kararlı mücadelesi, bölgede uyuşturucu satışı ve kullanımını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Karabük: Kapsamlı Saha ve İstihbarat Faaliyetleri

Karabük'te, 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen dört ayrı operasyon sonucunda 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik kapsamlı saha ve istihbarat faaliyetlerini içerdi. Bu operasyonlarla birlikte, altı şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve uyuşturucu ticareti ağlarına büyük darbe vuruldu.

Kastamonu: Baskınlar ve Ele Geçirilen Silahlar

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından beş adrese düzenlenen baskınlar sırasında, 16 adet ecstasy, bir adet uyuşturucu hap ve iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu ve silah ticaretine büyük bir engel teşkil ederken, beş şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Sinop: Geniş Çaplı Operasyon ve Gözaltılar

Sinop merkezli olarak yürütülen ve 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı. Toplamda 1,421 gram bonzai, 987 gram kubar esrar ve 271 adet sentetik ecza hapın yanı sıra çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Bu operasyon, Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşti ve geniş bir coğrafyada uyuşturucu trafiğini kesintiye uğrattı.

Bartın'da Altı Eve Eş Zamanlı Operasyon

Bartın ilinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında altı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 50 gram bonzai, 42 adet çeşitli markalarda sentetik ecza maddesi ve 15 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheliden ikisi tutuklanırken, dört şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı gösteriyor. Emniyet güçleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çabalar, bölgede suç oranlarının azalmasına ve gençlerin daha güvenli bir çevrede büyümesine olanak tanıyor.