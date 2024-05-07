Bolu Valisi'nden Bolu halkına övgü dolu sözler!

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Valilik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Programa katılan öğrenciler Trafik Haftası ile ilgili gösteriler yaptı. Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, "Bolu olarak zaman zaman ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarına şahitlik ediyoruz. Bunlar hepimizi üzüyor.

İstiyoruz ki trafikte sıfır can kaybı olsun, maddi hasarlı kazalarımız minimum seviyede olsun. Bu konuda sürekli olarak vatandaşı bilgilendirici çalışmalar yapılıyor ama tabii ki kazaların miktarları azalsa da, can kayıpları azalsa da bu önemli konu sürekli gündemde. Maddi ve manevi olarak ülkemizi çok etkileyen bir durum. Dolayısıyla bizim ülke olarak trafikteki bu sorunu çözmemiz son derece önemli. Öğretmenlere, ailelere ve kolluk personellerine çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Bolu'da sürücülerin özellikle yayalara karşı çok dikkatli davrandığına dikkat çeken Vali Kılıç, "Bolu, trafik kurallarına çok saygılı bir il. Gerçekten dünyaya örnek olacak bir ilde yaşıyoruz. Yayalarımız trafiğe çıktığı anda sürücülerimiz anında duruyor. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.