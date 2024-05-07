Bolu'nun soğuğu ekinleri telef ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Bolu'nun ilçelerinde de soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili olan mahsuller soğuktan yandı.
Bu yıl ilçe genelinde meyvelerin az olacağını ifade eden Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Meteorolojinin tahminleri doğru çıktı. Mudurnu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece oldu. Soğuk sonucunda da bağlarımız, ceviz ağaçlarımız, eriklerimiz, kiraz ve vişnelerimiz dahil olmak üzere çoğu meyve ve sebzelerimiz zarar görmüş durumda. Bu sene meyve sebze yiyemeyeceğiz gibi gözüküyor" dedi.Bahçesindeki ürünlerin soğuktan yandığını ifade eden Yunus Boztimur ise "Gece saatlerinde uyandım. Ağaçların soğuktan yanacağını tahmin ettim. Ateş yaksan yakamazsın. Ceviz, erik ve üzüm bağları gitti. 3 yıldan beri ne ceviz yiyebiliyoruz ne bir elma yiyebiliyoruz. Rabbim hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.