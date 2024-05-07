Bolu Esnaf Birliği Başkanı Gayret yeni perakende yasasının güncellenmesini istedi

Enflasyonla Mücadelede Çığır Açabilir
Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Perakende Yasası'nın derhal güncellenmesi gerektiğini savunarak, bu yasanın enflasyonla etkin mücadelede kritik bir rol oynayacağını dile getirdi. Gayret, "Perakende yasası, rekabeti artırarak tüketiciyi enflasyondan koruyabilir" dedi.
Herkes İşini Yapmalı: Rekabetin Önemi
Başkan Gayret, her bireyin kendi işini yaparak piyasada rekabet etmesinin önemini vurgulayarak, bu durumun enflasyonla mücadelede etkili olabileceğini belirtti. "Esnaf mağazada tezgâhtar, çiftçi tarlada işçi olursa, enflasyonla mücadelede alınması gereken tedbirler boşa gider," şeklinde konuştu. Gayret, yazın deniz malzemeleri, ilkbaharda boya ve hırdavat, sonbaharda kırtasiye ürünleri gibi çeşitli sektörlerdeki ürünlerin tek bir yerde satılmasının fiyatların düşmesine yardımcı olmadığını ifade etti.
Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitimin Önemi
Tahir Gayret, 900 yıllık Ahilik kültürünün ve usta-çırak ilişkisinin mesleki eğitimde ve enflasyonla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu belirtti. "Ahilik kültürü, komşuculuk ve işbirliğini teşvik ederek, tekelci sermayenin elindeki piyasa hakimiyetine karşı koyabilir. Tek tuşla tüm fiyatları kontrol eden bir sistem, esnaf ve tüketiciler için adil olmayan koşullar yaratıyor," diyerek konuşmasını sürdürdü.
Gayret, mesleki eğitime verilen önemin, sadece kültürümüz açısından değil, aynı zamanda enflasyonla mücadele açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Bolu'da ve tüm Türkiye'de esnafın ve sanatkarların haklarını korumak için gerekli yasal düzenlemelerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini ekledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.