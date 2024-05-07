Bolu BİM'ler de bu hafta cazip fiyatlarla elektronikten modaya harika fırsatlar!

Elektronik Aletlerde Büyük İndirimler

Bu hafta BİM mağazalarında elektronik ürünlerde göz alıcı indirimler sizleri bekliyor. Philips marka air fryer'dan, Kumtel mini fırına kadar birçok ürün cazip fiyatlarla sunuluyor. Özellikle Philips Air Fryer HD9650/90 modeli, sağlıklı pişirme yöntemleri arayanlar için 6.199 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Ev ve Mutfak Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerde bu hafta BİM fırsatları göz kamaştırıyor. Vileda Spin Ultra temizlik setinden, renkli cerezliklere, çok çeşitli mutfak aksesuarları indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca, kesme tahtalı metal ekmeklik gibi pratik ürünler de bu haftanın öne çıkanları arasında.

Moda ve Aksesuarlarda Stil Sahibi Seçenekler

Moda severler için de BİM'de birçok seçenek var. Kadın ve erkek kemerlerinden, spor ayakkabılara kadar birçok giyim ve aksesuar ürünü, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Özellikle Argeşta kadın terlikler ve Esem marka çapraz sandaletler yaz aylarında şıklığınızı tamamlayacak.

Çocuklar İçin Eğlenceli ve Eğitici Oyuncaklar

Çocuklar için de unutulmadı! BİM bu hafta, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak oyuncakları uygun fiyatlarla sunuyor. Prensler bebeklerden, müzikli sesli piyanolara kadar birçok çeşit mevcut. Ayrıca, Polly Pocket ve arkadaşları gibi sevilen karakterlerin oyuncakları da BİM fırsatları arasında.

Mobilya ve Ev Gereçleri

Elit Rattan Masa 80x80: 1.199,00 ₺

Ares Rattan Koltuk: 549,00 ₺

Nibraş Koltuk: 219,00 ₺

Örgü Tabure: 89,00 ₺

Rubi Çocuk Koltuğu: 89,00 ₺

El aletleri ve Bakım Ürünleri

Kalin Sıcak Mum Silikon Tabancası 60W: 299,00 ₺

Kalın - Mum Silikon 200GR: 79,00 ₺

İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30W: 179,00 ₺

Peçko Tütsülük & Palosanto Set: 159,00 ₺

Premium Gaz Lambası: 399,00 ₺

Akım Korumalı Priz 3 USB M9: 199,00 ₺

Oyuncaklar ve Çocuk Ürünleri

Katlanabilir Kaydırak: 649,00 ₺

Star Tahterevalli: 549,00 ₺

3 Tekerlekli Smart Bisiklet: 449,00 ₺

Sürtmeli Şehir Araçları: 119,00 ₺

Piccolo Mondi Stres Topu: 159,00 ₺

Piccolo Mondi Kamyon Seti: 119,00 ₺

Prenses Bebek: 179,00 ₺

Yedek Elbiseli Konuşan Bebek: 179,00 ₺

Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Yarış Arabası: 89,00 ₺

Babysh Sık Taht Tırnak Aracıları: 49,50 ₺

Oyuncak Diş Doktoru Seti: 59,00 ₺

Polly Pocket ve Arkadaşları: 99,00 ₺

Oyuncak Pili Tren Seti: 99,00 ₺

Oyuncak Asker Paraşüt Seti: 99,00 ₺

GO İQ Oyuncak Uçak: 59,00 ₺

Müzikli Sesli Oyuncak Piyano: 129,00 ₺

Oyuncak Pasta/Pizza Seti: 69,00 ₺

MGS Kıp Puzzle: 99,00 ₺

Gizli Nesneler Sticker Kitabı: 169,00 ₺

Balık Desenli Tekli Oyun Hamuru: 9,50 ₺

Kinetic Oyun Kumu: 39,50 ₺

Neseli Baloncuklar Kitkartlı: 27,50 ₺

Pedagojik Oyuncaklar Kitkartlı: 27,50 ₺

Satranç ve Dama 2'li Oyun Seti: 119,00 ₺

Articolo Desenli Metre: 49,50 ₺

Yatak Odası ve Ev Tekstili Ürünleri

Molinella Nevresim Takımı Çift Kişilik: 559,00 ₺

Molinella Baskılı Pike Çift Kişilik: 295,00 ₺

Molinella Baskılı Pike Tek Kişilik: 245,00 ₺

Molinella Lastikli Çarşaf Çift Kişilik: 159,00 ₺

Molinella Lastikli Çarşaf Tek Kişilik: 115,00 ₺

Molinella Yastık Kılıfı: 59,00 ₺

Bavul ve Seyahat Ürünleri

Albis Valiz Çeşitleri Büyük Boy: 729,00 ₺

Albis Valiz Çeşitleri Orta Boy: 629,00 ₺

Albis Valiz Çeşitleri Küçük Boy: 529,00 ₺

Ayakkabı ve Moda Aksesuarları

Argeşta Terlik Kadın: 135,00 ₺

Esem Çapraz Sandalet Kadın: 199,00 ₺

Spor Ayakkabı Kadın: 359,00 ₺

Kemer Kadın: 85,00 ₺

Cüzdan Kadın: 99,00 ₺

Fermuarlı Kapri Pijama Takımı Kadın: 185,00 ₺

Kartlık Erkek: 59,00 ₺

Kemer Erkek: 79,00 ₺

Mutfak ve Aksesuarları

Vileda Spin Ultra Temizlik Seti: 499,00 ₺

Vileda Spin Ultra Sistem Yedek Paspas: 59,00 ₺

Chef's Tava Seti 24-28 cm: 349,00 ₺

Bovex Ocak Üstü Tost Tavası: 349,00 ₺

Bovex Fırın Tepsisi: 329,00 ₺

Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri: 39,50 ₺

Renkli Cerezlik: 26,50 ₺

Mutfak Seti: 179,00 ₺

Çift Renk Kase: 29,50 ₺

Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik: 249,00 ₺

Metal Patates Soğan Kovası 8 L: 129,00 ₺

Kapaklı Düzenleyici 5 L: 34,50 ₺

Chef's Meyve Sıkacağı: 55,00 ₺

Katlı Baharatlık Seti: 49,50 ₺

Sabah Askı Seti: 32,50 ₺

Elektronik ve Büyük Aletler

Philips Air Fryer HD9650/90: 6.199,00 ₺

Kumtel Mini Fırın: 2.999,00 ₺

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı: 4.299,00 ₺

Blender Seti Braun: 1.799,00 ₺