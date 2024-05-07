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İzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

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İzzet Baysal Şükran Günleri, 35. yılını dolduran etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Yeni başlatılan halk yürüyüşü, çeşitli yarışmalar ve ödüllerle dolu bir gün sizleri bekliyor. Bolu'nun tarihi ve kültürel mirasını kutlamak için bize katılın.

İzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor! mask
İzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!
İzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!
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Bolu Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve her yıl gelenekselleşen İzzet Baysal Şükran Günleri, bu yıl 35. kez kutlanıyor. Etkinlikler, 10 Mayıs Cuma günü merhum iş insanı İzzet Baysal’ın anısına kızı Esin Baysal Avunduk adına yapılan Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni ile başlayacak. Ahmet Baysal'ın da sağlık sorunlarına rağmen katılması bekleniyor, bu da etkinliklerin aile için önemini daha da artırıyor.

İzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

Kültür ve Sağlık Merkezi’nin temeli atılıyorİzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

Etkinlikler kapsamında, 10 Mayıs’ta Bolu'da hizmet verecek Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi temeli atılacak. Bu sağlık merkezi, İzzet Baysal’ın kızı adına hizmet verecek ve Bolu halkına kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Tören, yerel ve ulusal önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Anıtlara saygı ve Şükran Yürüyüşüİzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

11 Mayıs Cumartesi günü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak. Bu anma töreninden sonra, İzzet Baysal Anıtı'na doğru özel bir şükran yürüyüşü düzenlenecek. Bu yürüyüş, İzzet Baysal’ın Bolu’ya olan katkılarını anma ve onurlandırma amacı taşıyor.

Okulların gösterileri ve yarışmalar

İzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

Şükran günlerinin en renkli etkinliklerinden biri de okulların faaliyetlerini sergilediği stantlar olacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde, öğrencilerin çeşitli yarışmalarda gösterdikleri başarılar ödüllendirilecek. Ayrıca, keman gruplarının etkileyici performansları da ziyaretçileri büyüleyecek.

Halk yürüyüşüİzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan halk yürüyüşü, 12 Mayıs Pazar günü İzzet Baysal Anıt Mezar'dan başlayıp Anıt Park'ta son bulacak. 7 kilometrelik bu güzergah, profesyonel yürüyüş ekiplerinin, sporcuların ve halkın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yürüyüşe katılmak isteyenler için Bolu'daki çeşitli noktalardan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Sosyal sorumluluk ödülü merakla bekleniyorİzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

Ticaret Odası tarafından verilen Sosyal Sorumluluk Ödülü, şükran günlerinin en önemli anlarından birini oluşturacak. Ödülün bu yıl kimlere verileceği, kamuoyunun önerileri ve Ticaret Odası yönetiminin kararıyla belirlenecek. Bu ödül, toplumsal katkı ve sorumluluk bilinci olan bireyleri ve kurumları onurlandırmayı amaçlıyor.

Etkinliklerin genel amacı ve katılımcılarİzzet Baysal Şükran Günleri: 35. yıl dönümünde yenilikler ve coşkulu etkinlikler sizi bekliyor!

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Remzi Kocaman, etkinliklerin Bolu’ya ve İzzet Baysal’ın mirasına olan bağlılığı pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Vali Erkan Kılıç, Rektör Mustafa Alişarlı ve Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da etkinliklere katılacakları bekleniyor. Bu, Bolu'nun kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacak bir etkinlik olacak.

# Erkan Kılıç, Sağlık, İZZET BAYSAL, Atatürk, belediye

07 May 2024 - 15:53 - Güncel

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