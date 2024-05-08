- Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9’u insan kaynaklıdır"

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı konuşmasında, “Unutmayalım ki her 10 orman yangınından 9’u insan kaynaklıdır. Ormana atılan atıklar maalesef ki bu yangınların büyümesi ve ilerlemesine en büyük sebep teşkil ediyor. Ormanlarımızın temiz tutulması hayati önem taşıyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9’u insan kaynaklıdır" mask
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9’u insan kaynaklıdır"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9’u insan kaynaklıdır"
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yangın mevsimi geldi bakan açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

Orman yangınlarına karşı tedbiren oluşturulan ‘Orman Benim’ projesi ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bizlerin geleceğini şekillendirecek olan iklim kaynaklı ve çevresel felaketler karşısında elimizdeki en güçlü kalkanımız ormanlarımız, yeşilimiz, yeşil vatanımız. Yaz aylarının gelmesiyle beraber yangın tehdidinin arttığını hepimiz biliyoruz artık bunun farkındayız. Geçtiğimiz dönemlerde yıllarda yaşadığımız ağır tecrübeler sebebiyle, dolayısıyla iklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden birisi olarak Türkiye iklim değişikliğinden kaynaklı orman yangınlarının riski ve tehdidi altında ancak alınacak önlemlerle hangi sebeple olursa olsun bu yangınların oluşmasını engelleyecek kabiliyete sahibiz” diye konuştu.

Amaç erken ve etkili mücadeleTarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

"‘Orman Benim’ kampanyasıyla bugün Türkiye'mizin 81 ilinde bir farkındalık, bir algıyı yükseltmeye çalışmasını inşallah burada hep birlikte başlatmış olacağız” diyerek konuşmasına devam eden Bakan Yumaklı, “Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek, yangınla mücadeledeki en büyük başarının orman yangını çıktığında ona müdahale ile söndürmek değil, orman yangınının çıkmasını engellemek olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetleri yılın 12 ayı devam ediyor. Elbette bunun yanı sıra birtakım teknik çalışmalar da var. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususlardan birisinin de ekosistemimizi buna dayanıklı hale getirmek olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda, ağaçlandırma faaliyetlerimizi de yine yangına dayanıklı yapraklı türlerle, yaban hayatı için besin kaynağı da oluşturacak meyveli ağaçlarla birlikte yeni ağaçlandırma alanları oluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Her 10 yangınından 9’u insan kaynaklıTarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

Bakan Yumaklı, her 10 orman yangınından 9’unun insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Ormana atılan atıklar maalesef ki bu yangınların büyümesi ve ilerlemesine en büyük sebep teşkil ediyor. Bunun için ormanlarımızın temiz tutulması hayati önem teşkil ediyor. Ülkemizin orman varlığının toplam yüz ölçümünde yüzde otuzluk bir orana denk geldiğini düşünürsek eğer, çöplerden, atıklardan ya da yangının başlamasına ya da ilerlemesine sebep olacak olan malzemelerden, materyallerden, cisimlerden temizlenmiş olması son derece kıymetli. Cam gibi, plastik gibi ya da kağıt vesaire atıkların orman yangınlarına sebep olduğunun başlıca sebeplerinden bir tanesi olduğunun da altını çizelim. Değerli kardeşlerim, bu mücadeleyi yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla adeta bir milli mücadele ruhuyla gerçekleştirmeye başladık. Bu yöndeki gayrete, cesarete ve desteğe çok çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında cesaretini yakından tanıdığımız, ağaçlandırma kampanyalarına yediden yetmişe çok yüksek bir katılımın olduğu çok çok önemli ve değerli katkıların olduğu bir milletin mensubu olmaktan da gurur duyduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler ormanlarımızı geçmişten miras değil, gelecekten emanet aldığımızı hep söyleriz. Dolayısıyla orman benim kampanyası da geleceğimizi şekillendirecek önemli bir etkinlik olarak bugün başlamış olacak. Biliyoruz ki biz bu hassasiyeti eğer göstermezsek gelecek nesillerimize bırakacağımız çok daha iyi bir miras olmayacaktır. Benim bu kampanyanın başarılı olacağına dair hiçbir şüphem ve endişem yok. Çünkü yeşile sevdalı bu ülkenin insanları bugünden itibaren önümüzdeki çok riskli aylarda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Gelecek orman benim diyenlerle birlikte olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

Bakan Yumaklı’nın konuşmasının ardından etkinliğe katılan sanatçı Murat Kekilli de sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Kekilli, "Anadolu Benim" şarkısını "Orman Benim" şarkısına dönüştürdüğünü ve bundan da büyük keyif aldığını belirtti. Daha sonra alandaki dev ekranda şarkı çalınarak klibin gösterimi yapıldı. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler ormanlık alana girerek karayolundan atılan atıkları çocuklarla birlikte topladı ve farkındalık oluşturdu.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı:

‘Orman Benim’ projesi kapsamında Muğla’da düzenlenen etkinliğe Bakan Yumaklı’nın yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, sanatçı Murat Kekilli ile çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.

# Türkiye, VAR, tarım, açıklama, belediye, AK Parti

08 May 2024 - 00:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL