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Türkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

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Türkiye genelinde yüz bin öğretmen ataması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıkladığı 20 bin öğretmen atama haberleri, genç öğretmen adaylarını hayal kırıklığına uğrattı. Detaylar ve en çok atama yapılacak branşlar haberimizde…

Türkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı? mask
Türkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?
Türkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?
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Hayal kırıklığıyla karşılanan öğretmenler

Türkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına dair merakla beklenen açıklamaları yaptı. Beklentilerin oldukça yüksek olduğu bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce yüz bin öğretmen ataması yapılacağı sinyalleri verilmişti. Ancak Bakan Tekin'in duyurduğu 20 bin atama sayısı, yüzbinlerce öğretmen adayını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, bu beklenen ve gerçekleşen arasındaki büyük fark neden oluştu?

Beklentiler ve gerçekler arasındaki uçurumTürkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu atama sayısının düşük kalması, öğretmen adaylarında büyük bir hüsran yarattı. Yüz bin gibi bir rakam beklerken, yalnızca 20 bin atamanın yapılacak olması, genç adaylarda gelecek kaygısını artırdı ve planlarını altüst etti. Bu durum, "Neden sözler tutulmuyor?" sorusunu gündeme getirdi ve adaylar arasında büyük bir tartışma başlattı.

En çok atama yapılacak branşlarTürkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

Öğretmen adaylarının hayal kırıklığını bir kenara bırakarak, en çok atama yapılacak branşlar hakkındaki bilgiler de paylaşıldı. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce öğretmenliği, atama yapılacak beş ana branş olarak belirlendi. Bu branşlarda atama sayıları şöyle dağılıyor: Sınıf öğretmenliği için 3,263, özel eğitim için 2,499, rehberlik için 1,597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1,594 ve İngilizce için 968 öğretmen alımı yapılacak.

Atama sürecinin detaylarıTürkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü, atama sürecinin takvimini ilan edecek. Bakan Tekin, bu sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini ve hiçbir adayın hakkının yenmeyeceğini vurguladı. Bu duyuru, atama sürecinin şeffaflığını ve adil yönetilmesinin altını çizdi.

Atama takviminin açıklanmasıTürkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

Öğretmen adayları için önemli olan diğer bir bilgi ise atama takvimi oldu. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınav merkezi tercihleri bu tarihlerde yapılacak ve sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Öğretmen adaylarına mesajTürkiye’nin gözü kulağı bu atamalardaydı! Beklenen öğretmen atamaları gerçekleşti! Kaç öğretmen atandı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına hitaben yaptığı açıklamada, "Eğitim ailemize, ülkemize ve aramıza katılacak tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise, 20 bin öğretmen atamasının tarihleri ve detayları paylaşıldı.

# eğitim

08 May 2024 - 08:00 - Güncel

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