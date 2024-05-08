08 May 2024 - 11:00- Spor G:

Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum; “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”

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Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Bolu Gündem Yayın Grubu'nun Spor Muhabiri Cenker Göktaş'ın yönettiği programda, Spor Yazarı Aydın Hitit ve Bolu Gündem Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Beykoz'un katılımıyla mağlubiyet değerlendirildi.

Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum; “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”
Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum; “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”
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Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum geldi. Beykoz adrese teslim Boluspor göndermesinde, "Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine, yaptığımız transferlerden aldığımız verimin hesabını yapmak daha mantıklı olur” dedi.

Boluspor'un Manisa FK mağlubiyeti tartışıldı

Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum; “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Manisa FK'ya galibiyeti getiren tek gol 4. dakikada Sandro Lima'dan geldi. Bu sonuçla Boluspor 50 puanda kaldı ve averajla play-off potasının dışında kaldı. Manisa FK ise 40 puana yükselerek 11. sıraya yerleşti ve Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantiledi. Maçın ardından Bolu Gündem Yayın Grubu Spor Muhabiri Cenker Göktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Spor Yazarı Aydın Hitit ile Gazeteci Erhan Beykoz'un katıldığı programda, Boluspor'un Manisa FK mağlubiyeti değerlendirildi.

Boluspor’un golsüz golcüleri

Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum; “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”

Boluspor, ara transfer döneminde forvet mevkiine 3 takviye yaptı: Vüsal İsgenderli, Hüsamettin Yener ve Petar Gigic'i transfer etti. Ayrıca, 3 forvet oyuncusuyla: Oko, Adel ve Kayamba ile yollarını ayırdı. Ancak, Boluspor, yaptığı forvet transferlerinden istediği verimi alamadı. P. Gigic sahaya çıktığı 11 karşılaşmada gol atamazken, Hüsamettin Yener ise 2 ilk 11’de toplam 11 maçta, V. İsgenderli ise çıktığı 7 ilk 11'de toplam 13 maçta gol katkısı yapamadı.

“Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”Boluspor – Manisa FK maçı sonrası flaş yorum; “Kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine…”

Muhabirimiz Cenker Göktaş’ın kulübe giriş yasağını değerlendiren Erhan Beykoz, ”Yedi transfer yapan arkadaşlar kulübe kimin gireceğini hesaplamak yerine, yaptığımız transferlerden aldığımız verimin hesabını yapmak daha mantıklı olur. Boluspor, daha büyük başarılar elde eder” dedi.

“Başkanın Boluspor’a katkısını görüyoruz”

Başkan Savaş Abak’ın ortaya koyduğu tavrı değerlendiren Beykoz, “Bu süre zarfında, Savaş başkanın ortaya koyduğu tavrı, ekonomik katkıyı ve kimseye muhtaç olmadan Boluspor'a yaptığı katkıyı görüyoruz. Eğer bir hata varsa, bunu inkar etmek yerine kabul ederiz. Ancak, bu hatanın Boluspor'a zarar vereceğini biliriz. Bugün yönetim var, yarın değişebilir, ama Boluspor'a kalıcı bir kötülük yaparız” şeklinde konuştu.

“Boluspor’un kanatları kırık”

Forvetlerin gol atması için kanatlardan top gelmesini belirten Erhan Beykoz, “Boluspor'un kanatları kırık. Kanatları kırık kuşu uçurur musunuz? İki tane santrafor alıyorsunuz: Gigic ve Hüsamettin diye. Nöbetçi golcü diye alıyorsunuz, ama bunlar hala nöbette. Gol atmaları için orta sahadan ve kanatlardan top gelmesi lazım. Varyasyonların ve kombine atakların olması lazım” ifadelerini kullandı.

“Sen bu adamı hiç mi izlemedin”

Maç sonu taraftarların Hüsamettin Yener'e tepkisini değerlendiren Erhan Beykoz: 'O çocuğun suçu yok. Sen o çocuğu alıp getiriyor musun? Aradaki aracılar, bu futbolcuyu hangi özellikleri içinss getirdiler? Hocan sen bu adamı hiç mi izlemedin, hiç mi performansına bakmadın? Bu akıl tutulmasından başka bir şey değil” dedi.

“Diarra’nın iyi işler yapacağını düşünüyorum”

Golcü transferlerini değerlendiren Erhan Beykoz, “Golcülerin sorumlusunun transferi yapanların ve transferi izin veren Yalçın Koşukavak'ın olduğunu düşünüyorum. Araya kim girdi Menemen FK'dan, Hüsamettin’i, Sırbistan^dan Gigic'isss kim getirdi? Giden paralara yazık. Altyapıdan çıkacak 3-4 tane oyuncunun önü kesildi. Diarra'nın bu takımda mutlaka oynayacağını ve iyi işler yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

# VAR, Yalçın Koşukavak

08 May 2024 - 11:00 - Spor

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