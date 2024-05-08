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Batı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu

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Yaban hayatın çoğu zaman şehirle iç içe yaşandığı Batı Karadeniz’de kameralara yansıyan güzel görüntüler kadar acı olaylar da yansıyor. Batı Karadeniz’in eşsiz doğal güzelliklere sahip şehri Zonguldak Ereğli'de bir tilkinin yola çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonunda tilki telef oldu, 6 kişi yaralandı…

Batı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu mask
Batı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu
Batı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu
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Çoğu zaman yaban hayatının renkli görüntülerini fotokapana ya da bir vatandaşın cep telefonuna kaydedilen görüntülerde izliyoruz. Ancak Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde bir tilkinin yola çıkmasıyla ortaya çıkan görüntülerde bu defa zincirleme trafik kazasına şahit olundu. Meydana gelen kaza renkli görüntülerle başladı, trajik olayla sonuçlandı.

Gece yarısı zincirleme kaza

Batı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tersaneler mevkisinde gece saatlerinde yaşanan üzücü bir kaza, zincirleme bir trafik kazasına yol açtı. Olay, bir motosikletin aniden karşısına çıkan bir tilkiye çarpması ile başladı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Hamza İ. kontrolündeki Yamaha marka motosiklet, karayolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan bir tilkiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrildi ve ardından gelen üç araç bu kazaya karıştı. Araçlar, Uğur U.'nun kullandığı 67 AEC 931 plakalı Hyundai, Timuçin G.'nin yönetimindeki 67 ABL 631 plakalı Hyundai ve Samet B.'nin idaresindeki 67 YD 060 plakalı Hyundai otomobillerden oluşuyordu.

Yaralananlar ve acil müdahaleBatı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu

Kazada motosiklet sürücüsü Hamza İ. başta olmak üzere, diğer araçlardaki sürücüler ve yolcular; Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U., ve Samet B. yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları çevredeki Karadeniz Ereğli Devlet

Hastanesi ve özel hastanelere sevk etti.Batı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu

Kaza nedeniyle Tersaneler bölgesindeki yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Yaban hayatının korunması çağrısıBatı Karadeniz yaban hayatı bu defa zincirleme kazaya neden oldu

Bu kaza, yaban hayatının korunması ve yollarda alınması gereken ek önlemler konusunda ciddi soruları da beraberinde getirdi. Gece saatlerinde özellikle yaban hayvanlarının aktif olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

Devam eden soruşturma

Ereğli Polis Departmanı, kazanın kesin nedenlerini belirlemek ve sorumlular hakkında gereken işlemleri yapmak üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili daha fazla bilgi ve gelişme, soruşturma tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşılacak.

# polis, Sağlık, olay

08 May 2024 - 12:00 - Güncel

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