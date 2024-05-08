Çiftçiler, hazine arazilerinin tamamının kullanıma sunulmasını istiyor

Ekilmeyen boş arazi bırakmamak lazım

Bolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özkoparan, sık sık gündeme gelen hazine arazileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin orman varlığı açısından en büyük ikinci ili olan Bolu’da tarıma elverişli hazine arazilerinin tamamının kullanıma açılması gerektiğini ifade eden Özkoparan, “Geçmiş yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı ekilmeyecek boş araziler kalmasın diye. Bizim çiftçilerimiz ekti ama devletimizin bir de hazine arazileri var. Bu hazine arazilerinin çok az bir miktarı çiftçilerimiz tarafından kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

Hazine arazileri köylüye açılmalı

BZO Başkanı Çetin Özkoparan, “Daha fazla kullanılabilmesi için, hem bürokrasinin az olması gerekiyor hem bunun altyapısının hazırlanması lazım. Hazine arazilerinin boş durup da birilerinin farkında olmadan buraları mülk edinmelerini ekonomiye katkıda bulunmamalarının kesinlikle karşısında bulunmamız lazım” dedi.

Başkan Çetin Özkoparan, hazine arazilerinin bir an önce ekonomiye kazandırılması için her türlü desteğin artırılarak ve bürokrasinin azaltılarak çiftçinin kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.