- Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonuçlandı. Yüksek Seçim Kurulu, 34 siyasi partinin katıldığı ve 61 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının dağılımını ve katılım oranlarını açıkladı. İşte detaylar.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı mask
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde yerel seçim heyecanı sona erdi31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarını duyurdu. Türkiye genelinde 34 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, 207,848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı. Yener, seçim sürecinin huzur ve güven ortamında tamamlandığını belirtti.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları sonuçları

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Yener'in açıklamalarına göre, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 47 milyon 867 bin 134 kayıtlı seçmenden %78.12'si sandık başına gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığını kazanırken, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ise 3 büyükşehirde zafer elde etti. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi 21, Adalet ve Kalkınma Partisi 12 başkanlık kazandı.

Yüksek katılım gösterilen şehirler ve düşük katılım gösterilen bölgeler

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Seçimlerde en yüksek katılım %95.93 ile Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde olurken, en düşük katılım ise %36.18 ile Yozgat Akdağmadeni'nin Belekçihan beldesinde gerçekleşti. Büyükşehirlerde ise Ankara %79.39, İstanbul %79.28 ve İzmir %79.02 gibi yüksek katılım oranları ile dikkat çekti.

Islak imzalı tutanaklar ve açık veri portalı31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Ahmet Yener, kesin seçim sonuçlarının YSK'nın internet sitesinde ıslak imzalı tutanaklarla birlikte yayımlanacağını duyurdu. Ayrıca, YSK'nın açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılan seçimlere ait verilerin de paylaşıldığını belirtti. Bu kaynaklar, seçim süreçlerinin şeffaflığını artırma amacı taşıyor.

Partilerin il ve ilçe belediye başkanlığı kazanımları31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Yerel seçimlerde il belediye başkanlıklarında Cumhuriyet Halk Partisi ön plana çıkarken, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de önemli başarılar elde etti. İlçe belediye başkanlıklarında ise Adalet ve Kalkınma Partisi 346, Cumhuriyet Halk Partisi 314 ile en çok belediye başkanlığı kazanan partiler oldu.

Türkiye'nin siyasi haritasında değişiklikler31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin siyasi haritasında önemli değişikliklere yol açtı. Çeşitli partiler arasındaki rekabet, belediyelerin yönetimini belirlerken, seçmenlerin tercihleri Türkiye'nin gelecekteki yerel politikalarını şekillendirecek.

# Türkiye, belediye

08 May 2024 - 13:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL