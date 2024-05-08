31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Türkiye genelinde yerel seçim heyecanı sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarını duyurdu. Türkiye genelinde 34 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, 207,848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı. Yener, seçim sürecinin huzur ve güven ortamında tamamlandığını belirtti.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları sonuçları

Yener'in açıklamalarına göre, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 47 milyon 867 bin 134 kayıtlı seçmenden %78.12'si sandık başına gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığını kazanırken, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ise 3 büyükşehirde zafer elde etti. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi 21, Adalet ve Kalkınma Partisi 12 başkanlık kazandı.

Yüksek katılım gösterilen şehirler ve düşük katılım gösterilen bölgeler

Seçimlerde en yüksek katılım %95.93 ile Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde olurken, en düşük katılım ise %36.18 ile Yozgat Akdağmadeni'nin Belekçihan beldesinde gerçekleşti. Büyükşehirlerde ise Ankara %79.39, İstanbul %79.28 ve İzmir %79.02 gibi yüksek katılım oranları ile dikkat çekti.

Islak imzalı tutanaklar ve açık veri portalı

Ahmet Yener, kesin seçim sonuçlarının YSK'nın internet sitesinde ıslak imzalı tutanaklarla birlikte yayımlanacağını duyurdu. Ayrıca, YSK'nın açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılan seçimlere ait verilerin de paylaşıldığını belirtti. Bu kaynaklar, seçim süreçlerinin şeffaflığını artırma amacı taşıyor.

Partilerin il ve ilçe belediye başkanlığı kazanımları

Yerel seçimlerde il belediye başkanlıklarında Cumhuriyet Halk Partisi ön plana çıkarken, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de önemli başarılar elde etti. İlçe belediye başkanlıklarında ise Adalet ve Kalkınma Partisi 346, Cumhuriyet Halk Partisi 314 ile en çok belediye başkanlığı kazanan partiler oldu.

Türkiye'nin siyasi haritasında değişiklikler

31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin siyasi haritasında önemli değişikliklere yol açtı. Çeşitli partiler arasındaki rekabet, belediyelerin yönetimini belirlerken, seçmenlerin tercihleri Türkiye'nin gelecekteki yerel politikalarını şekillendirecek.