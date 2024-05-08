Bolu'nun içme suyu oranı yüzde 96'ya ulaştı

Bolu’da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan yağışlar kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’ndeki su seviyesini artırdı.
Gölköy’de yağışların ardından yapılan son incelemelerde su seviyesinin yüzde 96'ya yükseldiği tespit edildi. İçme suyunda herhangi bir sorunun öngörülmediği Gölköy Baraj Göleti’nde seviyenin artması çiftçilere de müjdeli haberi getirdi. Edinilen bilgiye göre çiftçilerden gelen taleplere göre mayıs ayının son günlerinden itibaren Gölköy’den sulama için de izin verilecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.