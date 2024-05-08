Tanju Özcan ve Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Çağrı: Akçakoca Tesisleri İçin Sözünü Tut

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gençler ve ihtiyaç sahipleri için Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerini talep ettiği süreci sürdürüyor. Bu talep, Melih Gökçek'in de konuya dahil olmasıyla daha da geniş bir yankı buldu.

Özcan'dan Yavaş'a Yeniden Çağrı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akçakoca'daki MTA yazlık tesislerinin Bolu Belediyesi'ne tahsisi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yaptığı çağrıyı yeniledi. Özcan, dört yıl önce Yavaş'ın kendisine verdiği sözü hatırlatarak, tesislerin tahsisi için meclis kararı aldırdığını ve Yavaş'ın verdiği sözü yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a Destek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tanju Özcan'ın bu çabasına destek verdiğini ifade etti. Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özcan'ın tesis talebinin yerinde olduğunu ve Yavaş'ın bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Kararı ve İhale Durumu

Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nden tesislerin tahsisi için gerekli protokolü imzalama yetkisini aldı. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tesisler için ihaleye çıkma kararı aldığı bilgisine ulaştı. Özcan, bu durumun Mansur Yavaş'ın bilgisi dışında olduğunu düşünerek, kendisine meclis kararını hatırlattı ve Yavaş'ın sözünü tutacağına olan inancını ifade etti.