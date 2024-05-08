Bolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

Türk Eğitim-Sen öğretmen atamalarındaki yetersizliği gündeme taşıdı

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, 20 bin öğretmen atamasının öğretmen adayları ve aileleri için yetersiz kaldığını belirtti. Bu durumun, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Mülakat sisteminin sorunlarına dikkat çekildi

Tuncay, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sisteminin pratikte sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu sistemin objektif bir değerlendirme yapılmasını engellediğini vurguladı.

Ücretli öğretmen ve norm ihtiyacı açığı

Mehmet Tuncay, ülke genelinde ücretli öğretmen sayısının 72 bin 723 olduğunu, norm ihtiyacının ise 101 bin 350 olduğunu açıkladı. Bu rakamların eğitim sistemindeki büyük açığı gözler önüne serdiğini belirtti.

Emeklilik ve atama istatistikleri

2023 ve 2024 yıllarında emekli olacak öğretmen sayılarına değinen Tuncay, bu durumun öğretmen açığını daha da artıracağını belirtti. Gelecek eğitim öğretim yılında sadece 20 bin yeni öğretmenin göreve başlayacak olması eğitimdeki personel ihtiyacını karşılamayacak.

Mülakat sisteminin kaldırılması çağrısı

Tuncay, mülakat sistemini tamamen kaldırma gerekliliğini savunarak, bu sistemin adaletli bir değerlendirme sağlamadığını, subjektif faktörlerin objektiflikten uzak durumlar yarattığını dile getirdi. Ayrıca, bu sistemin devam etmesinin etik olmadığını ve adil olmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanına çağrı

Türk Eğitim-Sen, Cumhurbaşkanı'na öğretmen atamalarında mülakat sisteminin kaldırılması için çağrıda bulundu. Bu çağrının, eğitim alanındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırma ve öğretmenler için daha adil bir atama süreci sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Mehmet Tuncay'ın açıklamaları, eğitim camiasında ve öğretmen adayları arasında geniş yankı buldu. Eğitimde adaletin sağlanması ve öğretmen atamalarında daha şeffaf bir süreç için yapılan bu çağrılar, önümüzdeki dönemlerdeki politikaları şekillendirme potansiyeline sahip.