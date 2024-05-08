08 May 2024 - 11:30- Güncel G:

Bolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, öğretmen atamalarında yaşanan hayal kırıklıklarını ve mülakat sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi. 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirten Tuncay, mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı

Bolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri mask
Bolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri
Bolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Eğitim-Sen öğretmen atamalarındaki yetersizliği gündeme taşıdı

Bolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, 20 bin öğretmen atamasının öğretmen adayları ve aileleri için yetersiz kaldığını belirtti. Bu durumun, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Mülakat sisteminin sorunlarına dikkat çekildiBolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

Tuncay, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sisteminin pratikte sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu sistemin objektif bir değerlendirme yapılmasını engellediğini vurguladı.

Ücretli öğretmen ve norm ihtiyacı açığıBolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

Mehmet Tuncay, ülke genelinde ücretli öğretmen sayısının 72 bin 723 olduğunu, norm ihtiyacının ise 101 bin 350 olduğunu açıkladı. Bu rakamların eğitim sistemindeki büyük açığı gözler önüne serdiğini belirtti.

Emeklilik ve atama istatistikleriBolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

2023 ve 2024 yıllarında emekli olacak öğretmen sayılarına değinen Tuncay, bu durumun öğretmen açığını daha da artıracağını belirtti. Gelecek eğitim öğretim yılında sadece 20 bin yeni öğretmenin göreve başlayacak olması eğitimdeki personel ihtiyacını karşılamayacak.

Mülakat sisteminin kaldırılması çağrısıBolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

Tuncay, mülakat sistemini tamamen kaldırma gerekliliğini savunarak, bu sistemin adaletli bir değerlendirme sağlamadığını, subjektif faktörlerin objektiflikten uzak durumlar yarattığını dile getirdi. Ayrıca, bu sistemin devam etmesinin etik olmadığını ve adil olmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanına çağrıBolu Türk Eğitim-Sen'den öğretmen atamaları ve mülakat sistemine eleştiri

Türk Eğitim-Sen, Cumhurbaşkanı'na öğretmen atamalarında mülakat sisteminin kaldırılması için çağrıda bulundu. Bu çağrının, eğitim alanındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırma ve öğretmenler için daha adil bir atama süreci sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Mehmet Tuncay'ın açıklamaları, eğitim camiasında ve öğretmen adayları arasında geniş yankı buldu. Eğitimde adaletin sağlanması ve öğretmen atamalarında daha şeffaf bir süreç için yapılan bu çağrılar, önümüzdeki dönemlerdeki politikaları şekillendirme potansiyeline sahip.

# eğitim, Türk

08 May 2024 - 11:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL