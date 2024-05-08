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Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

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Bolu’da 29 Nisan - 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen emniyet ve jandarma denetimlerinin detayları paylaşıldı. Toplamda 143 okul ve çevresinde yapılan bu denetimlerde, 530 kişi sorgulandı, 40 metruk bina incelendi ve 181 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca, 140 okul servisi de denetimden geçirildi.

Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor… mask
Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…
Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…
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Bolu'da 29 Nisan - 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen güvenlik ve trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Okul çevreleri, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetimleri dahil detaylar haberimizde.

Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

Bolu’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

Güvenlik güçlerinin okul çevrelerinde yaptığı denetimler sırasında 3 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 27 adet mermi de bulunarak el konuldu. Bu operasyonlar sırasında herhangi bir yivli veya yivsiz tüfek ele geçirilmedi.

Aranan şahıslar yakalandıBolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 30 kişi yakalandı. Bunların 23’ü 0-5 yıl, 4’ü 5-10 yıl ve 3’ü 10 yıl üzeri hapis cezasına çarptırılmış kişilerdi. Ayrıca, ifade için aranan 27 kişi daha güvenlik güçlerince tespit edildi.

Uyuşturucu ile mücadelede son durumBolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 6 ayrı operasyonda, 4 şüpheliye işlem yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 17,83 gram metamfetamin, 1675 adet sentetik ecza ve 46,47 gram esrar bulunuyor.

Bolu’da yoğun trafik denetimleriBolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

Trafik denetimleri de bu süreçte yoğun şekilde devam etti. Toplam 877 uygulama gerçekleştirilirken, 11.525 araç ve 4.379 kişi denetlendi. Bu denetimler, trafik güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla yapıldı.

Bolu ilinde gerçekleştirilen bu denetimler, bölgedeki güvenliği artırma ve suç oranlarını düşürme amacı taşıyor. Okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetimlerinin yoğunlaştırılması, Bolu’da yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını amaçlıyor.

08 May 2024 - 14:30 - Güncel

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