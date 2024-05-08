Bolu’da kapsamlı güvenlik denetimleri sürüyor…

Bolu'da 29 Nisan - 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen güvenlik ve trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Okul çevreleri, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetimleri dahil detaylar haberimizde.
Bolu’da silah ve mühimmat ele geçirildi
Güvenlik güçlerinin okul çevrelerinde yaptığı denetimler sırasında 3 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 27 adet mermi de bulunarak el konuldu. Bu operasyonlar sırasında herhangi bir yivli veya yivsiz tüfek ele geçirilmedi.
Aranan şahıslar yakalandı
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 30 kişi yakalandı. Bunların 23’ü 0-5 yıl, 4’ü 5-10 yıl ve 3’ü 10 yıl üzeri hapis cezasına çarptırılmış kişilerdi. Ayrıca, ifade için aranan 27 kişi daha güvenlik güçlerince tespit edildi.
Uyuşturucu ile mücadelede son durum
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 6 ayrı operasyonda, 4 şüpheliye işlem yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 17,83 gram metamfetamin, 1675 adet sentetik ecza ve 46,47 gram esrar bulunuyor.
Bolu’da yoğun trafik denetimleri
Trafik denetimleri de bu süreçte yoğun şekilde devam etti. Toplam 877 uygulama gerçekleştirilirken, 11.525 araç ve 4.379 kişi denetlendi. Bu denetimler, trafik güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla yapıldı.
Bolu ilinde gerçekleştirilen bu denetimler, bölgedeki güvenliği artırma ve suç oranlarını düşürme amacı taşıyor. Okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetimlerinin yoğunlaştırılması, Bolu’da yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.